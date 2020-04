Kako Republika Srpska od sutra kreće s isplatama bonusa zdravstvenim radnicima, u Federaciji Bosne i Hercegovine javnost pita hoće li se i po ovom pitanju ispoštovati jedinstvenost mjera pa da i zaposleni u zdravstvenom sektoru ovog entiteta budu nagrađeni za svoj nesebični rad tijekom trajanja COVID-19 pandemije. Nadležni odgovaraju da o ovom pitanju još nije bilo riječi, a liječnici poručuju da im je poželjnija zahvalnost u nabavci adekvatne zaštitne opreme i humanijeg načina raspodjele radnih obaveza prema odgovornim liječnicima i medicinskim sestrama.

Radnici medicinskih ustanova u Republici Srpskoj koji nisu izbjegavali radne obveze tijekom izbijanja COVID-19 pandemije bit će nagrađeni novčanim bonusom na sutra isplaćene plaće. Vozači, higijensko osoblje, sestre i liječnici jednako cijene ovu gestu društvene zahvalnosti.

Javnost u Federaciji Bosne i Hercegovine, vođena praksom jedinstvenog postupanja u kriznim trenutcima na entitetskoj razini, pita hoće li i zdravstveni djelatnici u Federaciji dobiti znak zahvalnosti u vidu zasluženog bonusa na plaće. Federalni ministar zdravstva Vjekoslav Mandić.

Bio bih neobično sretan da sada mogu potvrditi takvu vijest, još uvijek nismo o tome razmišljali, ali ću se truditi da i to pitanje dođe na dnevni red pa da zdravstvenim djelatnicima povećamo i dohotke i isplatimo bonus.

I na nižim razinama razumiju o kakvoj se vrsti odgovornosti radi pa će rado podržati odluku s viših razina vlasti u vidu isplate bonusa zdravstvu. Savjetnik premijera Hercegovačko-neretvanske županije Darko Juka.

Podsjetimo, odluku je najavio srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik još početkom tjedna, a ministar zdravlja Republike Srpske Alen Šeranić pobrinut će se da svi koji su se odazvali radnoj obvezi budu nagrađeni.

Radi se o licima koja su minimalno tri sedmice, u periodu od 15.3. do 15.4. bila na poslu, tako da se to neće odnositi na lica koja su koristile bolovanja ili godišnje odmore u navedenom periodu, ako na odmor nisu upućena rukovodstvom same institucije.