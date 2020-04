Udruženje za zaštitu životinja “Kerber” podnijelo je zahtjev Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske da, po uzoru na Srbiju, odobri građanima da u određenom vremenskom periodu tokom policijskog časa izvode napolje kućne ljubimce, izjavio je predsjednik Udruženja Goran Milojević.

Kako je rekao, ljubimce bi izvodili, ne duže od 20 minuta i ne dalje od 200 metara od zgrade u kojoj žive.

Milojević je istakao da će predstojeći vikend, kada će biti produžen policijski čas, predstavljati problem za građane koji imaju bolesne i starije pse koje moraju izvoditi napolje više puta dnevno.

“Dok se to ne riješi smatram da bi građani mogli nakratko da ih izvode ispred zgrade i da to ne bi trebalo da bude problem”, naveo je on.