Sve o koronavirusu u svijetu pratite uživo na portalu BHRT-a, najnovije informacije nalazit će se u vrhu članka.

Podaci govore da je izliječeno najmanje 504.254 ljudi širom svijeta, a da je do sada tijekom globalne pandemije koronavirusa zabilježeno minimalno 130.528 smrtnih slučajeva. Najviše preminulih čak 26.950 je u Sjedinjenim Američkim Državama, a slijede Italija sa 21.645 i Španjolska sa 18.579 umrlih. U svijetu je do sada registirano 2.016.020 slučajeva zaraze koronavirusom, od čega je čak 613.187 u SAD-u. U prvih pet po broju zaraženih su četiri europske zemlje: Španjolska sa 177.633, Italija sa 165.155, Njemačka sa 133.154 i Francuska sa 131.365. Kako navodi “Johns Hopkins“ do sada se koronavirus proširio na 185 zemalja svijeta.