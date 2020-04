Produženje zabrane masovnih okupljanja u Belgiji sve do početka septembra, koje je saopšteno u srijedu, ugrozilo je održavanje utrke Svjetskog prvenstva formule 1 na legendarnoj stazi Spa-Francorchamps, predviđene za 30. avgust.

Belgijska premijerka Sophie Wilmes najavila je na konferenciji za medije da će s medicinskim i ekonomskim stručnjacima sljedeće sedmice raspravljati o postepenom vraćanju zemlje u normalno stanje od početka maja.

Iz organizacije utrke saopštili su da će čekati s odlukama o statusu VN Belgije sve dok ne čuju što će poručiti Odbor za nacionalnu sigurnost.

Komercijalni direktor utrke Stijn de Boever naveo je neke od nedoumica koje ga muče.

“Naše su opcije poznate, promjena termina i utrka bez gledalaca. No, i bez gledalaca mnogo će ljudi biti uključeno u organizaciju utrke. Što se smatra masovnim okupljanjem? Znači li to 500, 3.000 ili 5.000 ljudi? Izvjesno je da nećemo imati utrku u predviđenom terminu s velikim brojem ljudi uz stazu”, zaključio je de Boever.

Sa sličnim su problemom suočeni i organizatori Velike nagrade Francuske kojom bi 28. juna trebala započeti nova sezona Svjetskog prvenstva formule 1, nakon što je devet utrka otkazano ili odgođeno. No, u Francuskoj su zabranjena masovna okupljanja do sredine jula pa je za očekivati da će se i za utrku u Le Castelletu tražiti novi termin, kao što je to učinjeno s ostalim velikim sportskim događajima, biciklističkim Tour de Franceom koji je odgođen za kraj avgusta te teniskim turnirom u Roland Garrosu koji je preseljen u drugu polovinu septembra.

Kako sada stvari stoje, prva ovogodišnja utrka SP-a u formuli 1 mogla bi biti Velika nagrada Austrije, koja je na rasporedu 5. jula. Naime, u srijedu je austrijska vlada objavila kako se neće protiviti odigravanju nogometnih utakmica austrijske lige i održavanju utrke formule 1 na Red Bull Ringu uz uslov da nema publike.