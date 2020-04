Mjere društvenog distanciranja u Njemačkoj ostaju na snazi najmanje do 3. maja, ali nije jasno znači li to da će biti spriječen i mogući nastavak takmičenja u Bundesligi početkom maja, kako su to planirali čelnici ovog takmičenja.

“O Bundesligi se nije raspravljalo”, izjavio je premijer Bavarske Markus Soeder na konferenciji za medije nakon što su on i njegovih 15 kolega iz drugih saveznih njemačkih pokrajina uz podršku kancelarke Angele Merkel odlučili zabraniti održavanje velikih događaja najmanje do 31. avgusta.

No, zamisao čelnika Njemačke nogometne lige (DFL) je odigravati utakmice u Prvoj i Drugoj ligi bez prisustva gledatelja na tribinama.

-Uskoro ćemo raspravljati o tome je li to moguće, rekao je bavarski premijer.

Iz DFL-a predlažu da se broj ljudi koji će biti prisutni na utakmicama, a odnosi se na predstavnike medija, zaposlenike u televizijskoj produkciji i ostalo osoblje potrebno za nesmetano odigravanje meča, bude sveden na oko 240 osoba. Namjera vodstva DFL-a je dovršiti takmičenje do kraja juna.