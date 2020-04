Gost BHRT-a bio je ministar vanjskih poslova Mađarske Peter Sijarto. On boravi u BiH kako bi uručio pomoć njegove zemlje Bosni i Hercegovini. Mađarska donira 200.000 maski i 10.000 zaštitnih odijela, kao pomoć u borbi protiv korona virusa.

Govoreći o pomoći koju je Mađarska izdvojila Sijarto je kazao kako su naše dvije zemlje susjedi i da se trebamo pomagati.

Sijarto je istakao da je danas došlo 200.000 maski i zaštitna odijela koja mogu koristiti zdravstveni radnici.

“Mislim da ćete sve to iskoristiti. Znamo da uspjeh i napori na zaštiti od ovoga virusa uglavnom zavise od toga da li imate dovoljno medicinske opreme, posebne zaštite, maski, rukavica itd. Uspjeli smo dobiti dosta opreme iz Kine i u situaciji smo da možemo izdvojiti i za ostale, te znam koliko to pomaže zdravstvu.”

Svaka zemlja se nosi sa pandemijom na svoj način pa tako i Mađarska.

Ministar je istakao kako ulažu dosta napora da spriječe širenje virusa.

Drugi front je ekonomija i tu smo stvorili jedan ekonomski paket, rekao je Sijarto.

Govoreći o nekom zajedničkom odgovoru EU, odnosno međusobnoj pomoći članica, Sijarto je kazao da je Evropska unija kao zajednica malo stavljena po strani.

Jedno od pitanja koje smo postavili mađarskom šefu diplomatije bile su i migracije jer je Turska otvorila granice.

“Naš stav vezan za ilegalne migracije je sličan stavu vašeg ministra sigurnosti. Mi gledamo na migracije kao sigurnosno pitanje, i pitanje ljudskih prava. Žao nam je zbog loših odluka Brisela kada se radi o nekim zemljama. Mi smo stavljeni u težak položaj, kao i vi jer smo na toj ruti migracija. Kada Evropska Unija da signal ljudima da dođu u EU oni će krenuti i to će biti loše za vas. Mi ne želimo dopustiti ilegalnim migrantima da uđu na teritoriju Mađarske i jedini način je fizička zaštita. Postavili smo ogradu, policiju i vojsku. Ja sam podvukao našu ponudu ministru Radončiću, da ako bude potrebno i ako to BiH prihvati, mi ćemo poslati i naše graničare da pomognu zaštiti granice vaše zemlje. Ilegalne migracije ne predstavljaju samo sigurnosnu prijetnju već i veliku prijetnju vezanu za pandemiju. Ako imate nekontrolini masovni protok ljudi, onda širenje virusa može biti značajno ubrzano. “

Sijarto je govorio i o budućnosti EU i proširenje granica na ostale zemlje Zapadnog Balakana.

“Mi smo zemlja koja je za proširenje i u tom smislu smo možda najglasniji. Prije svega mi smo tu, u susjedstvu. Za razliku od drugih evropskih zemalja mi znamo koliko je stabilnost i sugurnost značajna i znamo kakkvi su događaji bili ovdje kroz istoriju. Mi smatramo da je najvažnije da se to sve pravaziđe je integracija u EU. Imali smo i mi u istoriji razmirice sa našim susjedima i Unija je način da se pravaziđu te razlike. Integracija je dobar recept da se sve to prevaziđe. Ja imam diplomatu koji radi u vašem ministarstvu vanjskih poslova u Sarajevu i ima dosta iskustva u pregovorima na proširenju EU. Također na čelu komisije za proširenje EU je Mađar i on je u velikoj mjeri za proširenj i to je bio jedan od razloga da zauzme to mjesto. Želimo da komesar za proširenje bude osaba koja to želi.”