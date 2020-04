Vlasnici kućnih ljubimaca u narednim danima moći će da prošetaju svoje ljubimce za vrijeme policijskog časa, odlučio je Republički štab za vanredne situacije.

Premijer RS Radovan Višković rekao je da vlasnici kućnih ljubimaca mogu da ih prošetaju sutra i u subotu od 22 do 23 časa, te od 20 do 21 čas u nedjelju i to na udaljenosti do 200 metara od mjesta stanovanja uz pridržavanje svih zaštitnih mjera.

Sutra u RS-u policijski čas počinje u 15 časova, a građanima će biti omogućeno kretanje u subotu od pet do 15 časova kada ponovo stupa na snagu zabrana kretanja do ponedjeljka u pet časova ujutro.

Podsjetimo, ranije je Udruženje za zaštitu životinja “Kerber” podnijelo zahtjev Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske da, po uzoru na Srbiju, odobri građanima da u određenom vremenskom periodu tokom policijskog časa izvode napolje kućne ljubimce.