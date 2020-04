Stanje na cestama 17. 04. 2020. u 08 : 00 sati

Molimo vozače da unutar BiH putuju samo u nužnim situacijama i da se pridržavaju mjera zaštite od koronavirusa.

Na dionici autoputa A-1 Lašva–Zenica jug obustavljen je saobraćaj zbog radova na mostu kod naplatnog mjesta Zenica jug i redovnog servisiranja tunela 1.mart. Za vrijeme obustave (predviđeno do 19.04.) saobraćaj je preusmjeren na magistralni put, a isključenje i uključenje na autoput je na petlji Lašva.

Danas se izvode minerski radovi na magistralnom putu Šićki Brod-Srebrenik u mjestu Potpeć, zbog čega su od 11 do 15 sati moguće kraće obustave saobraćaja.

Zbog radova u tunelu Ormanica na magistralnom putu Srebrenik-Orašje vozila saobraćaju naizmjenično, jednom trakom.

Na regionalnom putu Crna Rijeka-Mrkonjić Grad (u mjestu Bjelajce), saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na alternativne pravce (Kola-Stričići-Čađavica-Mrkonjić Grad i Crna Rijeka-Jajce-Mrkonjić Grad).

Na magistralnom putu Zenica-Nemila, kroz tunel Vranduk, od 05 do 21 sat saobraća se dvosmjerno. Od 21 sat do 00:30 sati vozila se propuštaju naizmjenično, dok je od 00:30 do 05 sati saobraćaj kroz tunel obustavljen. Za vrijeme obustave vozila do 7,5 tona ukupne mase mogu koristiti obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad 7,5 tona alternativne pravce Doboj-Šićki Brod- Sarajevo i Žepče-Zavidovići-Olovo-Sarajevo.

Na GP Gradiška duga je kolona teretnih vozila na ulazu u BiH.

Na području Hercegovačko-neretvanskog i Zapadno-hercegovačkog kantona zabranjeno je kretanje svim građanima izvan njihovog mjesta prebivališta.

Na području RS-a doći će do zabrane kretanja danas od 15 sati do sutra (18.04.) do 05 sati, kao i sutra (18.04.) od 15 sati do ponedjeljka (20.04.) do 05 sati.

Potpuna zabrana kretanja u BiH na snazi je od 20 sati do 05 sati ujutro.