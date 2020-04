Jedna osoba preminula je u covid bolnici u SKB Mostar. Radi se o ženi staroj 88 godina i iz Mostara kazao je Pero Ćiro Pavlović, glasnogovornik Vlade i Štaba civilne zaštite HNK.

U covid bolnici trenutno se nalaze 22 bolesnika, kazao je Jurica Arapović, specijalista infektolog, SKB Mostar

Jučer je testirano 180 uzoraka i nijedan nije bio pozitivan što je dobro. U HNK je testirano 1838 uzoraka do sada. Svakodnevno od 100 do 150 a nekada i više. Do sada je pozitivno ukupno 215.