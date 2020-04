Na danas (17. april) održanoj 16. vanrednoj sjednici Federalnog štaba civilne zaštite (FŠCZ), kojom je predsjedavala zapovjednica Jelka Milićević, s ciljem sprečavanja širenja zaraze korona virusa (COVID-19) donijete su četiri nove naredbe i jedna dopuna naredbe a za 38 već donijetih naredbi produžen je rok njihove primjene do 30. aprila 2020. godine.

Naredbe kojima je na današnjoj vanrednoj sjednici FŠCZ produžio rok primjene do 30. aprila su, između ostalih, one o otkazivanju održavanja svih javnih skupova, o obustavi rada kina, muzeja, pozorišta, koncertnih dvorana, umjetničkih galerija, javnih bazena i kupališta, sportskih centara, spa, fitnes centara, svih ugostiteljskih objekata za pripremanje i prodaju hrane i pića (restorana, pizerija, slastičarni, čevabdžinica, čajdžinica, nargila barova, cafe i bistro barova, klubova, diskoteka, kazina, sportskih kladionica i sl.), svih shopping-tržnih centara, frizerskih i kozmetičkih salona i igraonica.

Zabrana okupljanja

I dalje je zabranjeno okupljanje na javnim igralištima, igraonicama, parkovima i ostalim javnim površinama a na snazi je i obustava rada otvorenih pijačnih, tržnih prostora i prostora oko prodajnih objekata osim otvorenog pijačnog i tržnog prostora sa prehrambenim artiklima, s tim da se izuzimaju: trgovine prehrambenih proizvoda, prodavnice higijenskih proizvoda, ribarnice, mesnice, apoteke, specijalizovane prodavnice medicinskih, veterinarskih proizvoda i opreme, poljoprivredne apoteke, benzinske pumpe, kiosci, pekare, hemijske čistionice, specijalizovane prodavnice za prodaju ortopedskih i drugih pomagala, specijalizovane prodavnice dječije opreme, prodavnice hrane za životinje, prodavnice građevinskog, vodovodnog i elektro-materijala, logistički i distributivni centri hrane, pića i higijenskih proizvoda, veledrogerije, knjižare, trgovine autodijelova, autoservisi i autopraonice.

Javni prevoz

Na današnjoj sjednici FŠCZ do 30. aprila produžen je rok naredbi kojom je obustavljen javni linijski i vanlinijski prijevoz lica u cestovnom i željezničkom prijevozu, s tim da su se iz ove naredbe izuzeo registrovani taxi prijevoz putnika uz poštivanje higijensko-epidemioloških mjera koje podrazumijevaju minimalnu zaštitnu opremu vozača (maska, rukavice, naočale) i obavezno provođenje dezinfekcije nakon svake izvršene usluge.

Kretanje osoba

Do ovog datuma produžen je rok naredbi o zabrani kretanja osobama mlađim do 18 i starijim od 65 godina na području F BiH, kao i naredbi o zabrani kretanja građana od 20:00 do 5:00 sati, sa izuzetkom vozača teretnih vozila u domaćem i međunarodnom transportu. Produžen je rok i naredbi o zabrani kretanja više od jedne osobe na udaljenosti manjoj od 2 metra, te ona kojom se naređuje vozačima da u automobilima mogu prevoziti samo jednu osobu, s tim da ta osoba sjedi na sjedištu iza vozača uz poštivanje higijensko – epidemioloških mjera koje podrazumijevaju minimalnu zaštitnu opremu (maska, rukavice i naočale).

Zabrna letova

Među 38 naredba kojima je produžen rok je i ona o zabrani letova na svim međunarodnim aerodromima na području FBiH, osim letova u organizaciji Vijeća ministara BiH i Vlade FBiH. I dalje važi naredba o obustavi rada u djelatnosti trgovine sa izuzetkom trgovina prehrambenih proizvoda, prodavnica higijenskih proizvoda, ribarnica, mesnica, apoteka, specijalizovanih prodavnica medicinskih, veterinarskih proizvoda i opreme, trgovina repromaterijala, poljoprivrednih apoteka, benzinskih pumpi, kioska, pekara, hemijskih čistionica, specijalizovanih prodavnica za prodaju ortopedskih i drugih pomagala, specijalizovanih prodavnica dječije opreme, prodavnica hrane za životinje, građevinskog, vodovodnog i elektro materijala, logističkih i distributivnih centara hrane, pića i higijenskih proizvoda, veledrogerija, knjižara, trgovine autodijelova, autoservisa i autopraonica, prodavnica kućanskih aparata i bijele tehnike, trgovina namještaja.

Proljetna sjetva

Produžen je i rok naredbi po kojoj poljoprivredni proizvođači koji obavljaju proljetnu sjetvu i koji su zatečeni da upravljaju poljoprivrednom mehanizacijom i prevoznim sredstvima za prevoz pčelinjih društava, opreme i materijala, te vrše prevoz poljoprivrednih proizvoda, mogu nesmetano obavljati poljoprivrednu djelatnost, isto kao i trgovine poljoprivredne opreme, rasadnici i cvjećare.

Karantin

I dalje važi naredba o obaveznoj mjeri karantina po rješenju Federalnog ministra zdravstva svim licima koja ulaze u BiH na graničnim prelazima: Međunarodni aerodrom Sarajevo, Orašje, Velika Kladuša/Maljevac, Bosanski Šamac, Kamensko, Gorica, Bosansko Grahovo/Strmica, Doljani, Osoje, Čepikuće, Neum I, Neum II i Ivanica. Od primjene ove Naredbe izuzimaju se vozači, mašinovođe, piloti i kabinsko osoblje u međunarodnom prometu, teško oboljela lica u medicinskom transportu, lica u pograničnom kretanju i prekogranični radnici.