Važni turniru u golfu, u Njemačkoj i Francuskoj, otkazani su danas zbog pandemije korona virusa.

Turnir u Škotskoj je odložen.

Međunarodni turnir u Njemačkoj trebalo je da se održi od 25. do 28. juna u Minhenu, dok je u Francuskoj bio zakazan nedjelju dana kasnije.

Njemačka kancelarka Angela Merkel zabranila je velika javna okupljanja do 31. avgusta, dok je vlada Francuske to učinila do polovine jula.

Otvoreno prvenstvo Škotske trebalo je da se održi od 9. do 12. jula, a u toku su razgovori oko promjene datuma.