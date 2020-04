Najveći teret u trenutnoj situaciji uzrokovanoj koronavirusom, ali i nakon završetka pandemije, ponijeće ekonomija, posebno mali privrednici za koje nije namijenjena finansijska pomoć države. U situaciji kada sva pravna i fizička lica moraju da plaćaju doprinose i kirije, a zauzvrat ne dobivaju ništa, krajnji rezultat mogao bi da bude katastrofalan. Neki od njih već su počeli da otpuštaju radnike i zatvaraju radnje.

Vlasnik frizerskog salona Semir Daut je svoj salon zatvorio prije mjesec dana, prihoda nema, rashodi se povećavaju. Uplaćuje doprinose za tri radnika. Kao skupina frizera Semir i njegove kolege uputit će inicijativu sa olakšicama svim razinama vlasti kako bi im pomogli u ovoj situaciji. Jedina pomoć koju je dobio jeste olakšica prilikom plaćanja kirije.

Mali poduzetnici nisu oslobođeni plaćanja doprinosa, kažu kako svoje obveze izmiruju redovno, a u nastaloj situaciju nemaju nikakvu pomoć. Okupljeni na fejsbuk stranici “Glas malih biznisa”, koja sada broji 45 tisuća članova, jedina je prilika da iskažu nezadovoljstvo i tešku situaciju u kojoj su se našli. Kažu kako su uputili amandmane na takozvani korona zakon.

“Svi koji plaćaju poreze ukoliko im je zabranjena djelatnost ili im je pad veći od 20%, prema jednom od tih kriterija dobili bi doprinose i paušale i minimalnu platu u Federaciji, to je 407 maraka, ako to vlada prihvati i ako se to izglasa, u protivnom korona zakon malo toga obećava i mislim da će mnogi biti oštećeni”, ističe pokretač skupine “Glas malih biznisa” Ejub Kučuk.