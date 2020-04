Najbolji bosanskohercegovački atletičar i osvajač srebrene medalje na Svjetskom atletskom prvenstvu u Dohi, Amel Tuka, svakodnevno održava svoju formu i sprema se za nova takmičenja. Trenutno boravi u Zenici, a treninge obavlja u prirodi, na zeničkom Kamberovića polju.

Povoljne vremenske prilike, kako kaže, idu na ruku pa je treniranje u prirodi uz kombinaciju kućnih treninga idealno rješenje u ovim trenucima.

“Prilagodio sam se novonastaloj situaciji i dajem sve od sebe da trening ide normalnim tokom. Sreća je što su vremenske prilike pogodne pa je moguće trenirati u pirodi, i to radim svakodnevno, a dionica pored rijeke mi jako prija. Treniram kao i inače, po svome standardnom programu, s tim da je jedini nedostatak to što nisam uz trenera, jer kada je on tu daje mi mnogo veći motiv i vraća mi samopouzdanje, ali vrhunski sportisti moraju da se prilagođavaju svakoj situaciji i ne smiju dopustiti da ih bilo šta poremeti”, kaže Tuka.

Prije nekoliko dana Tuka je Kantonalnoj bolnici Zenica uručio donaciju u vidu zaštitnih maski i odijela. Kaže da je to njegov doprinost i podrška ljekarima i zdravstvenim radnicima koji se nalaze na prvim linijama borbe s pandemijom koronavirusa.

“To je moj skromni doprinos medicinskim radnicima koji se svakodnevno bore za naše živote i koji su najviše u opasnosti da se zaraze. Svi mi možemo pomoći i dati doprinos a, čini mi se, najbolje tako što ćemo slušati i pridržavati se savjeta doktora. Savjetujem sve one koji su u mogućnosti da na bilo koji način pomognu medicinske radnike i sve one kojima je pomoć usljed ove pandemije potrebna”, ističe Tuka.

Vijest o odgađanju Olimpijskih igara teško mu je pala, ali, kako kaže, ljudski životi su na prvom mjestu.

“Kada sam čuo da su Olimpijske igre odgođene, pomislio sam da to nije moguće, ipak je to najveće takmičenje na planeti, ali sa druge strane kada gledam sa ljudskog aspketa u potpunosti podržavam tu odluku jer najvažniji su ljudski životi. Dobio sam podatak od Olimpijskog komiteta da bi u Olimpijskom selu boravilo od 24 do 26 hiljada ljudi, to je ogroman broj i velika potencijalna opasnost za širenje virusa”, kaže Tuka.