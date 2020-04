U Bosni i Hercegovini danas se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Krajem dana ili u večernjim satima u Bosni će padati slaba kiša.

Vjetar slab do umjeren, jugozapadnog smjera. Poslijepodne i tokom noći vjetar u skretanju na sjeverni i sjeverozapadni.

Jutarnja temperatura zraka od 7 do 12, na jugu do 15, a dnevna od 20 do 27 stepeni.

U Sarajevu će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Krajem dana ili u večernjim satima je moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura oko 10, a dnevna oko 24 stepena.

Biometeorološka prognoza je relativno povoljna.

Povremeno izraženija naoblaka i južno strujanje, loše će djelovati na hronične bolesnike i meteoropate. Moguće su reakcije na promjenu u vidu reumatskih bolova, nervoze, glavobolje, a u noći problemi sa snom.

Negativni uticaj promjene više će doći do izražaja u Hercegovini i na jugozapadu zemlje. Sadržaj polena u zraku također je povećan, pa se preporučuje izbjegavanje staništa alergenih biljaka, prije svega breze i jasena, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.