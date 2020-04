U vremenu otpuštanja radnika i pada prihoda u privredi, iz Milinog Sela kod Lukavca stiže pozitivna priča. Proizvodnja zdrave hrane na farmi, prvenstveno kozjeg mlijeka i sireva, realizuje se u punom kapacitetu. U planu su i nova zapošljavanja.

U podnožju planine Ozren, na površini od 25 hektara netaknute prirode, prostire se farma “Milo selo”. Već pet godina se tu proizvodi organska hrana. Uposlenici su počeli sa kozijim mlijekom i proizvodima od mlijeka, pa tako ima više od 10 vrsta sireva, a danas se djelatnost proširila i na pčelinje, te proizvode od voća i povrća.

Pandemija izazvana koronavirusom nije mnogo utjecala na ovu farmu, gdje se oko 300 koza hrani isključivo organskom hranom. Svaki dan radi 14 uposlenika i broj nije smanjen.

„Došlo je do smanjenog prometa robe na granicama i ono što smo mi zaključili na našoj farmi jeste samo da nas domaća proizvodnja može održati u BiH, tako da smo pojačali proizvodnju. Znači povećavamo kapacitet proizvodnje i sa te strane nama treba novih radnika, a ne da otpuštamo trenutne”, kazala je Amra Brkić, voditelj marketinga na Farmi “Milo selo”.

„Radili smo proizvodnju dvije vrste sira koju baš niko, nije samo u Bosni, ni u regiji nema, to je tvrdi koziji sir u hrastovoj kori i tvrdi koziji sir sa zelenim biberom. „Naš neki osnovni cilj nije odnijeti proizvode ljudima, već dovesti ljude ka prirodi, vratiti ih ponovo uživanju”, poručuje Zlata Begić, voditelj prodaje na Farmi “Milo selo”.

Ono što je svakako karakteristično za ovu farmu je da se proizvodnja vrši isključivo od plodova sa ove lokacije koja je idealna za njegovanje tradicije i očuvanje okoliša.

„Ljudi kada prvi put dođu budu iznenađeni, bude to nešto više od onog što su očekivali. Podsjete se kako je to bilo u djetinjstvu, kako je to bilo prije kada se više živjelo i boravilo na selu”, smatra Begić.