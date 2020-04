Na portalu BHRT-a iz minute u minutu pratite dešavanja u svijetu vezana za širenje koronavirusa. Najnovije informacije nalaze se u vrhu članka.

U svijetu je virusom COVID-19 zaraženo 2,3 miliona ljudi. Preminulo je više od 160.000 ljudi, dok se oporavilo više od 590.000 oboljelih od koronavirusa.

Kanada: Broj preminulih povećan za 12 odsto

U Kanadi je broj preminulih od posljedica virusa korona za jedan dan povećan za 12 odsto, saopštila je agencija za javno zdravlje.

Preminulo je 1.506 ljudi, a juče je bilo 1.346 registrovanih smrtnih slučajeva.

Velika Britanija: U bolnicama umrlo još 596 ljudi

Od posljedica infekcije virusom korona u bolnicama u Britaniji umrlo je 16.060, odnosno 596 više nego juče, ali je ovo najmanji rast smrtnih slučajeva u posljednje dvije sedmice, saopštilo je Ministarstvo zdravlja.

Slovačka će testirati sve zaposlene u staračkim domovima

U Slovačkoj će na novi koronavirus biti testirati svi zaposleni u staračkim domovima zbog sve većeg broja zaraženih u tim ustanovama.

Slovački premijer Igor Matovic kazao je da će 40.000 ljudi biti podvrgnuto brzom testiranju kako bi se utvrdilo koji je od domova pogođen koronavirusom. Dodao je da će nakon toga uslijediti potpuno testiranje, koje daje preciznije rezultate.

SAD: U zadnja 24 sata 2.009 umrlih

Broj umrlih od koronavirusa u SAD-u u posljednja 24 sata porastao za 2.009 čime je dostigao 39.095 preminulih

Devet mrtvih u Danaskoj

U Danskoj je od zaraze koronavirusom u jednom danu umrlo devet osoba, a dodatno su se zarazile 142.

Papa napustio Vatikan

Papa je napustio Vatikan prvi put u više od mjesec dana kako bi služio misu u gotovo praznoj crkvi nekoliko ulica dalje u povodu Nedjelje Božjeg milosrđa ili Malog Uskrsa. Opširnije

Novi slučajevi u Singapuru

Singapur je u subotu izvijestio o 942 nova potvrđena slučaja koronavirusa, što je najveći dnevni skok u broju zaraženih do sada. Većina novih slučajeva čine radnici migranti, izvijestile su vlasti.

Nove brojke u Švicarskoj

U Švicarskoj je broj umrlih od novog koronavirusa narastao na 1.135 (+24), objavila je danas državna agencija za javno zdravstvo. Broj zabilježenih slučajeva u toj zemlji sada iznosi 27.740, odnosno porastao je spram jučer za 336.

Još 29 mrtvih u Švedskoj

U Švedskoj je u zadnja 24 sata od komplikacija povezanih s covidom-19 umrlo 29 osoba, a dodatno se zarazilo više od 500.

Radi se o značajnom dnevnom padu smrtnih slučajeva. Jučer je u toj zemlji zabilježeno 111 mrtvih, a prekjučer 67.

U Nizozemskoj 83 mrtvih

Objavljeni su podaci za Nizozemsku. U toj su zemlji u zadnja 24 sata umrle 83 osobe. Time je broj zaraženih narastao na 32.655, a umrlih na 3684. Zabilježen je značajan pad dnevnog broja mrtvih (jučer su umrle 142 osobe) koji je najmanji od 26. ožujka.

Najmanje mrtvih u Španjolskoj u skoro mjesec dana

Objavljeni su podaci za Španjolsku. U toj je zemlji u zadnja 24 sata umrlo 410 osoba. Time je broj zaraženih u Španjolskoj narastao na 195.944, a umrlih na 20.453.

Radi se o značajnom padu dnevnih smrtnih slučajeva. Ovo je najmanji dnevni broj umrlih od covida-19 u toj zemlji od 22.ožujka.

Nove mjere u Kanadi

Kanadski premijer Justin Trudeau rekao je da su se SAD i Kanada složile produljiti zatvaranje granica za putovanja koja nisu nužna na još 30 dana.

Belgija: Još 230 mrtvih

U Belgiji je u zadnja 24 sata od komplikacija povezanih s koronavirusom umrlo 230 osoba, a dodatno se zarazilo 1313.

Novozaraženi u J. Koreji

Južna Koreja je objavila kako se 179 oporavljenih pacijenata ponovno zarazilo koronavirusom.

Rusija: Novih 48 smrti

Objavljeni su podaci za Rusiju. U toj je zemlji u zadnja 24 sata od komplikacija povezanih s koronavirusom umrlo 48 osoba, a dodatno se zarazilo 6060.

Radi se o najvećem broju dnevnih smrtnih slučajeva i najvećem broju novozaraženih u jednom danu u Rusiji od početka pandemije.

McDonald’s se povlači iz Singapura

Kompanija McDonald’s priopćila je da obustavlja sve aktivnosti u Singapuru. Prije dva tjedna, sedam zaposlenika te tvrtke u Singapuru zarazilo se koronavirusom.

Australci o Kini

Australija je problematizirala transparentnost kineskih vlasti prilikom odgovora na epidemiju koronavirusa te je zatražila pokretanje međunarodne istrage o nastanku i širenju koronavirusa. OVDJE OPŠIRNIJE.

U Mađarskoj 17 novoumrlih

Objavljeni su podaci za Mađarsku. U toj je zemlji u zadnja 24 sata od komplikacija povezanih s koronavirusom umrlo 17, a dodatno su se zarazile 82 osobe.

Radi se o najvećem broju dnevnih smrtnih slučajeva u Mađarskoj od početka pandemije i o trećem danu zaredom u kojem raste dnevni broj umrlih.

Indijsko zrakoplovstvo aktivno

Indijske vlasti su priopćile kako za sada nema odluke o ublažavanju ili ukidanju ograničenja letova.

Još 148 umrlih u Njemačkoj

Broj potvrđenih slučajeva koronavirusa u Njemačkoj porastao je za 2458, na 139.897, objavio je Institut Robert Koch (RKI).

Broj umrlih porastao je za 184, na 4294.

Mjere Austrije

Austrija razmišlja o otvaranju granice za neke turiste na ljeto. OVDJE OPŠIRNIJE

Trump upozorio Kinu

Američki predsjednik Donald Trump upozorio je Kinu da bi se trebala “pripremiti na posljedice ako je svjesno zataškavala epidemiju koronavirusa”.

“Epidemija je mogla biti spriječena u Kini prije nego što je uopće počela. To se nije dogodilo i sada cijeli svijet pati zbog toga”, kazao je Trump u obraćanju u Bijeloj Kući.

“Kažu da smo mi na prvom mjestu po stopi mortaliteta, ali to nije istina. Kina je broj jedan, a ne mi. Razlika nije mala, čak im nismo ni blizu! Samo da to znate. Ja znam. Oni znaju. Ali ništa ne žele reći. Zašto? To ćete vi morati objasniti svijetu. Jednog dana ću i ja objasniti”, rekao je Trump.

Nove smrti diljem Europe

Broj umrlih od koronavirusa u Europi približava se 100.000.

Drugi val virusa u Singapuru

Prije manje od mjesec dana Singapur je bio proglašen jednom od zemalja koje su imale pravu reakciju na koronavirus.

Singapur je uspio ograničiti epidemiju bez nametanja restriktivnih mjera.

A onda ih je pogodio drugi val. Od 17. ožujka broj potvrđenih slučajeva koronavirusa u Singapuru porastao je s 266 na preko 5900, pokazuju podaci sa Sveučilišta Johns Hopkins.

Smanjen broj u Kini

Kineska nacionalna zdravstvena komisija izvijestila je u nedjelju da je 18. travnja zabilježeno 16 novih slučajeva zaraze koronavirusom, što je najmanji broj od 17. ožujka i manje od 27 dan ranije.

Od novih slučajeva, 9 je bilo uvezenih infekcija, najmanje od 13. ožujka, a 17 manje u odnosu na dan ranije. Preostalih 7 potvrđenih slučajeva preneseno je lokalno, u usporedbi s 10 prethodnog dana.

Novih smrtnih slučajeva nije bilo.

Ukupni broj potvrđenih slučajeva koronavirusa u zemlji dosegao je 18. travnja 82.735, dok je ukupan broj umrlih od virusa iznosio 4632, izvijestila je komisija.

Smanjen broj u Južnoj Koreji

U Južnoj Koreji najmanje je novih slučajeva u dva mjeseca.

Južna Koreja je, pak, u nedjelju prijavila samo 8 novih slučajeva infekcije, što je prvi jednoznamenkasti broj novih slučajeva u posljednja dva mjeseca.

Broj umrlih od koronavirusa u Španiji premašio 20.000

Broj umrlih od koronavirusa premašio je 20.000 u Španiji, koja je po smrtnim slučajeva treća zemlja koja je najviše pogođena tim virusom, saopštilo je špansko Ministarstvo zdravlja.

U Španiji su od početka epidemije preminule 20.043 osobe.

U posljednja 24 sata umrlo je 565 osoba, što je blagi pad u odnosu na petak kada je prijavljeno 585 smrtnih slučajeva.

Francuska: Broj preminulih povećan na 19.323, smanjen broj ljudi na intenzivnoj njezi

Broj umrlih od posljedica infekcije koronavirusom u bolnicama i domovima za stara lica u Francuskoj dostigao je 19.323.

U posljednja 24 sata umrle su 642 osobe.

Na odjeljenjima intezivne njege broj ljudi je sa 6.027 smanjen na 5.833, što je već deseti dan zaredom.

Turska: Zabilježeno novih 3.783 slučajeva koronavirusa, ukupno 82.329

Broj potvrđenih slučajeva koronavirusa u Turskoj povećan je na 82.329, rekao je ministar zdravlja Fahretin Kodža.

Turska je po broju zaraženih premašila Iran. U posljednja 24 sata zabilježeno je novih 3.783 slučaja infekcije. Ukupan broj preminulih dostigao je 1.890. Od posljedica infekcije do sada su se oporavile 1.822 osobe.

Italija: U posljednja 24 sata preminulo 482 ljudi

U Italiji su u posljednja 24 sata preminule 482 osobe, što je za gotovo stotinu manje od prethodnog dana kada je preminulo 575 ljudi. Zabilježen je 3.491 novi slučaj zaraze koronavirusom, a ukupan broj zaraženih je 175.925.

U Italiji je do sada preminulo 23.227, dok se oporavilo 44.927 osoba.

U SAD-u više od 700.000 zaraženih koronavirusom

U Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) je broj zaraženih porastao na 706.779, što je više od ukupnog broja zaraženih u Španiji, Italiji, Francuskoj i Njemačkoj.

Od posljedica zaraze koronavirusom u SAD-u je do sada preminulo 37.086 osoba.

SAD su zemlja s najviše zaraženih i umrlih od COVID-19, a broj žrtava konstantno raste.

U Iranu u jednom danu 73 osobe preminule od posljedica koronavirusa

Portparol iranskog ministarstva zdravstva Kianoush Jahanpour saopćio je da su još 73 pacijenta preminula od posljedica koronavirusa tokom proteklih 24 sata. Ukupan broj umrlih od koronavirusa u Iranu je 5.031, dok je zaraženo 80.868 ljudi.

Velika Britanija: U 24 sata preminulo 888 osoba

U Velikoj Britaniji u posljednja 24 sata od posljedica zaraze novim tipom koronavirusa COVID-19 umrlo je 888 osoba, čime je ukupan broj preminulih povećan na 15.464.

U saopćenju Ministarstva zdravstva navodi se kako je potvrđena zaraza kod još 5.526 osoba, te da je ukupan broj zaraženih dostigao 114.217.