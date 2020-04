Ministar sigurnosti BiH Fahrudin Radončić objavio je putem društvenih mreža da je Hrvatski nacionalni stožer civilne zaštite donio odluku da od danas od 18 sati nema više policijske pratnje za kamione koji dolaze u Bosnu i Hercegovinu.

Radončić je naveo da ga je o ovom obavijestio ravnatelja Granične policije BiH Zoran Galić.

-To je nešto čemu smo se nadali i na čemu smo strpljivo radili. Da pojasnim, do sada je Republika Hrvatska na ulazu u tu zemlju, iz smjera Slovenije, prvo formirala kamione u kolonu, koju su potom pratili u tri pravca: prema graničnim prijelazima Gradiška, Bijača i Šamac. Sada to prestaju i naši kamioni više neće morati po više sati čekati formiranje kolona, već će moći odmah ići – napisao je Radončić na Instagramu.

Također, naveo je, imaju i mogućnost točenja goriva na određenim lokacijama.

Zbog pravljenja konvoja, javljao se i drugi problem. Kamioni su svi odjednom dolazili na našu granicu i zato smo imali ciklične i velike gužve.

Radončić ističe da će sada dolaziti pojedinačno i to će biti rasterećenje za Graničnu policiju BiH.

-O rasterećenju za naše vozače kamiona i drugih motornih vozila da i ne govorim. Gubili su mnogo sati u čekanjima. Hvala Vladi Republike Hrvatske i ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću, s kojima, u najtežim vremenima, izvanredno sarađujemo – napisao je Radončić.