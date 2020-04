Proteklih smo dana svjedočili brojnim velikim požarima širom BiH. To je i razlog što je Federalno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine uputilo je svim kantonalnim tužiteljstvima dopis za žurno poduzimanje neophodnih radnji i mjera u slučajevima otkrivanja počinitelja izazivanja šumskog požara, opće opasnosti i drugih kaznenih djela, čije su posljedice nesaglediva šteta za šumski ekosustav u Bosni i Hercegovini.

Krivični zakon Federacije BiH decidno definiše krivična djela i propisane sankcije za izvršioce podmetanja požara. Riječ je o krivičnim djelima “paljevina”, “izazivanje šumskog požara” i “izazivanje opće opasnosti”.

MIRZA HADžIABDIĆ, glasnogovornik MUP-a KS

“Izazivanje opće opasnosti, gdje su predviđene, odnosno propisane sankcije, od novčane kazne do kazne zatvora u trajanju do 5 godina. Zatim, izazivanje šumskog požara, član 317 krivičnog zakona Federacije BiH, predviđena sankcija je novčana kazna ili kazna zatvora do 12 godina. I u slučaju namjernih paljevina predviđene sankcije su kazna zatvora od jedne do 12 godina zatvora”, rekao je Hadžiabdić.