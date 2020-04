Pjevajući tako da nas putem kamera naših mobilnih telefona, gdje je sve je onako vrlo izbliza,sve je transparentno, nadam se , svi dolazimo lakše do srca, ne samo duše naše drage publike”,kaže Aida Mušanović-Arsić, pijanistica, gostujući u Jutru za sve BHRT-a.

Aida Mušanović-Arsić, pijanistica, korepetitorka i vokalna solistica pronalazi najfascinantnije modele saradnje sa svojim suprugom Aleksandrom i kolegama i iz Opere Narodnog pozorišta, te sviraju i pjevaju, uprkos zabrani kretanja. O tome kako to funkcioniše Aida Mušanović kaže:

“Ma super, kada čovjek ima volje, ima i načina. Zaista, kada se nešto voli i želi, ništa nije teško. Naravno, mogućnosti su drugačije, sve je to home edition, sve je to onako, kako ja volim da kažem, sa crijevima ljudski, ništa nije toliko ispolirano, ništa nije obrađenio. Dakle, čuje se ono, kako mi sebe čujemo unutar svoja četiri zida, što je lijepo”,kaže Aida Mušanović-Arsić.

Dodaje kako u pozorištu postoji neka fizička distanca s publikom, u smislu da ne mogu vidjeti njihove emocije, mogu ih svakako osjetiti.

“Ali, na ovaj način, preko kamera naših mobilnih telefona, sve je onako vrlo izbliza,sve je transparentno, tako da, nadam se , da na ovaj način svi dolazimo lakše do srca, ne samo duše naše drage publike”,kaže Aida Mušanović-Arsić.

Aida i kćerkica Nora otpjevale su na Jutru za sve BHRT-a pjesmu Jihna Lennna “Imagine” i Show must go on, grupe “Queen”, koje su podijelile i sa svojim fanovima na YouTube-u. Pa poslušajte: