Mala je mogućnost da se osoba zarazi virusom korona putem hrane ili pakovanja hrane, navedeno je u smjernicama koje je za preduzeća u prehrambenom sektoru objavila Agencija za bezbjednost hrane BiH, a koje je publikovala Svjetska zdravstvena organizacija.

“Kovid-19 je respiratorna bolest i primarni put prenošenja je direktni kontakt osoba ili kapljičnim putem kada se zaražena osoba nakašlje ili kihne. Do danas nije pronađen nijedan dokaz da se virusi koji uzrokuju respiratorne bolesti prenose hranom ili preko pakovanja hrane. Virusi ovog tipa se ne mogu multiplicirati u hrani – za to im je potreban životinjski ili ljudski domaćin”, naglasili su iz Agencije.

U saopštenju podsjećaju da je najnovijim istraživanjem procijenjeno koliko dugo virus korona može preživjeti na različitim površinama i rezultati su pokazali da virus može ostati vijabilan do 72 časa na plastičnoj ili površini od nerđajućeg čelika, do četiri časa na bakru i do 24 časa na kartonu.

Iz Agencije su naglasili da je očuvanje zdravlja svih osoba zaposlenih u proizvodnji hrane i lancu snabdijevanja hranom jedan od bitnih preduslova za uspješno prevladavanje pandemije virusa korona.

“Za razliku od nekih drugih radnika, osobe koje rade u industriji hrane nemaju mogućnost rada od kuće i u uslovima pandemije su na svom uobičajenom radnom mjestu. Stoga je važno da se u prehrambenom sektoru osigura usaglašenost sa preventivnim mjerama, kako bi se osobe koje rade s hranom zaštitile od infekcije, spriječilo prenošenje virusa, te poboljšala praksa vezana za higijenu hrane i dezinfekciju”, naveli su iz Agencije.

U saopštenju je navedeno da je osoblju koje radi u prostorijama sa hranom potrebno omogućiti pisane instrukcije i obuku vezanu za sprečavanje širenja virusa korona.