U Bosni i Hercegovini danas se očekuje oblačno vrijeme. U jutarnjim časovima slaba kiša se očekuje u centralnim i istočnim područjima i u Hercegovini. Tokom dana, padavine se očekuju u većem dijelu BiH.

Vjetar u Bosni umjeren do pojačan, sjeveroistočnog smjera. U Hercegovini umjerena do pojačana bura.

Jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu do 13, a najviša dnevna od 8 do 13, na jugu do 16 stepeni.