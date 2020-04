U svijetu je do sada zabilježeno više od 2 i po miliona slučajeva zaraze koronavirusom. Od tog broja trenutno je aktivno preko million i 650 hiljada slučajeva. Preminulo je preko 170 hiljada ljudi, a oporavljeno više od 650 hiljada.

Najviše zaraženih je u SAD-u, 792.938 osoba, dok je preminulo preko 42 hiljade ljudi. U Španiji je broj zaraženih prešao 200 hiljada, a umrlo je više od 21 hiljadu oboljelih. Treća po broju slučajeva Covida-19 je Italija sa 181.228 potvrđenih slučajeva i preko 24 hiljade mrtvih.

Nove brojke u Škotskoj

Škotska je zabilježila još 70 smrtnih slučajeva u zadnja 24 sata. Tamo je do sada od koronavirusa umrlo 985 ljudi, a zabilježena su 8672 slučaja zaraze.

Razgovor Johnsona i kraljice

Britanski premijer Boris Johnson trebao bi ovoga tjedna održati telefonski razgovor s britanskom kraljicom, piše BBC. To bi bio prvi njihov razgovor u zadnja tri tjedna jer je premijer bio bolestan zbog zaraze koronavirusom.

Potonule cijene nafte

Cijene nafte potonule su jučer na američkom tržištu gotovo 40 dolara, spustivši se prvi put u povijesti u negativni teritorij. Pandemija koronavirusa zaustavila je gospodarstvo i promet, smanjivši potražnju za sirovom naftom pa su spremnici u SAD-u gotovo puni do vrha.

Odgođena poznata bikijada

Festival San Fermin, poznati španjolski festival s bikovima koji se održava u Pamploni svakog srpnja, ove je godine otkazan zbog pandemije koronavirusa.

Apel Francuza

Francuski institut: Ako želimo izbjeći drugi veliki val zaraze, moramo zadržati mjere.

Nove smrti u Švedskoj

U Švedskoj je od jučer od covida-19 umrlo 185 osoba, a dodatno se zarazilo 545. Time je broj zabilježenih slučajeva u toj zemlji narastao na 15.322, a smrtnih na 1765.

Radi se o porastu broja novozaraženih spram prethodnog dana kada su bila 392 nova slučajeva. Također, u zadnjem 24-satnom razdoblju u toj je zemlji zabilježen najveći dnevni broj umrlih od početka pandemije.

Holandija: Stručni tim savjetuje otvaranje škola

Stručni tim holandskih vlasti za borbu protiv pandemije virusa korona savjetovao je administraciju u Holandiji da otvori obdaništa i osnovne škole.U svojoj preporuci ovaj tim navodi da je rješiv rizik po javno zdravlje od otvaranja osnovnih škola, obdaništa i ustanova za specijalno vaspitanje nakon prvomajskih praznika.

Majski školski prekid završava se 3. maja, ali pojedine škole su već produžile blokadu do 11. maja.

Austrija: Od 15. maja postepeno otvaranje škola, restorana i nastavak vjerskih službi

Austrijski kancelar Sebastian Kurz saopštio je da će Austrija od 15. maja dodatno ublažiti mjere blokade i omogućiti otvaranje restorana i nastavak vjerskih službi.Ranije je objavljeno da će visokoobrazovne ustanove biti ponovo otvorene početkom maja. Škole će biti postepeno otvarane od 15. maja.

Austrija je prije sedam dana dozvolila otvaranje baštenskih centara i radnji sa alatima, kao i ostalih manjih radnji. Veće radnje biće otvorene od 1. maja.

Danska: Zabrana okupljanja više od 500 osoba do kraja ljeta

Danska, koja postepeno ublažava mjere vezane za borbu protiv koronavirusa, saopštila je da do 1. septembra ostaje na snazi zabrana okupljanja, samo što se ograničenje pomjera sa 10 na 500 osoba.

Danske vlasti sada postepeno ublažavaju uvedene mjere, pa su, nakon otvaranja škola i jaslica 15. aprila, od juče otvoreni i frizerski i tatu saloni, zubarske ordinacije, dok će od 11. maja biti otvoreni fakulteti, restorani i barovi.

Francuska: Vlasti dozvolile glasanje o spornoj aplikaciji

Francuska administracija donijela je odluku da omogući glasanje poslanika o planu za pokretanje aplikacije za pametne telefone koja bi upozoravala korisnike ako dođu u kontakt sa bilo kojim zaraženim virusom korona.

Promjena odluke vlasti uslijedila je nakon kritika od poslanika, uključujući i članove stranke predsjednika Emamnuela Macrona.Prvobitno je planirano da se bez glasanja održi diskusija 28. aprila i 29. aprila. Pročitajte opširnije OVDJE .

Iran: U protekla 24 sata umrlo 88 osoba, ukupno 5.297 preminulih

Od posljedica zaraze koronavirusom u Iranu je u protekla 24 sata umrlo još 88 osoba, čime je broj smrtnih slučajeva u toj zemlji povećan na 5.297. Broj zaraženih u Iranu povećan je na 84.802 osoba, a izliječeno je 60.965 oboljelih, objavio je “Worldometer”.

SZO: Virus COVID-19 vjerovatno životinjskog porijekla

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) saopštila je da svi dostupni dokazi ukazuju na to da je novi virus korona u Kini potekao od slijepih miševa i da njime nije manipulisano, niti je napravljen u laboratoriji.

“Svi dostupni dokazi sugerišu da virus ima životinjsko porijeklo i da njime nije manipulisano, niti je napravljen u laboratoriji ili na nekom drugom mjestu”, izjavila je portparol SZO-a Fadela Čaib na konferenciji za novinare u Ženevi.

Ona je dodala da je “moguće i vjerovatno da je virus životinjskog porijekla”.

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je prošle sedmice da njegova administracija pokušava da utvrdi da li je virus stigao iz laboratorije u Vuhanu u centralnoj Kini.

Belgija: Nove žrtve koronavirusa,ukupno 5.998 preminulih

U Belgiji je u posljednja 24 sata od koronavirusa preminulo još 170 osoba, pa je ukupan broj žrtava 5.998. Zaraženo je 40.956, a do sada se oporavilo 9,002, objavio je”Worldometer”.

Singapur: Mjere djelimične blokade produžene do 1. juna

Premijer Singapura Li Hsijen saopštio je da će u ovoj zemlji produžiti mjere djelimične blokade do 1.juna da bi se suzbio naglo širenje zaraze virusom korona.Mjere, koje obuhvataju zatvaranje većine radnih mjesta i škola, prethodno su bile uvedene do 4. maja.

U Singapuru je danas prijavljeno 1.111 novih slučajve zaraze, čime je ukupan broj porastao na 9.125. U posljednja 24 sata od posljedica zaraze koronavirusom preminulo je još 936 osoba, pa je u kupan broj preminulih 11, ,objavio je “Worldometer”.

Broj preminulih u Engleskoj i Velsu veći od zvaničnih podataka

Pravi broj preminulih u Engleskoj i Velsu od virusa korona veći je za 41 odsto od dnevnih podataka koje iznosi administracija, prema podacima u koje su uračunati i smrtni slučajevi iz zajednice, a ne samo iz bolnica, saopštila je Kancelarija za nacionalnu statistiku.

Registrovano je 13.121 smrtnih slučajeva do 10. aprila, dok su vlasti u svom svakodnevnom obavještavanju prijavile 9.288 lica koja su umrla u bolnicama.

Novih 430 žrtava virusa COVID-19 u Španiji

Od posljedica zaraze koronavirusom u Španiji u protekla 24 sata umrlo je 430 osoba, čime je broj umrlih u toj zemlji povećan na 21.282. Zaraženo je 204,178, a do sada se oporavilo 82,514, objavio je “Worldometer”.

Raste broj zaraženih koronavirusom u arapskim zemljama

Od posljedica zaraze koronavirusom u Maroku su preminule 3.046, a u Tunisu 884 osobe. Prema podacima palestinske organizacije za ljudska prava, u Istočnom Jerusalemu preminule su dvije osobe. Iz palestinskog Ministarstva zdravstva navedeno je da je na koronavirus pozitivno 449 osoba.U Izraelu su preminule još četiri osobe, čime je ukupan broj povećan na 181.

Zaraženo je još 170 osoba, čime je ukupan broj povećan na 13.883. Od koronavirusa se oporavilo 4.353,objavio je “Worldometer”.

UN usvojile rezoluciju pozivajući na globalnu akciju za brzo pronalaženje lijeka protiv koronavirusa

Generalna skupština Ujedinjenih nacija (UN) usvojila je rezoluciju u kojoj poziva na globalnu akciju čiji je cilj brza proizvodnja lijekova, vakcina i opreme za borbu protiv pandemije koronavirusa. Rezolucijom, čiji je nacrt predložio Meksiko, od generalnog sekretara UN-a Antonija Gutereša se traži da sarađuje sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom i predloži opcije koje će osigurati pristup testiranju, medicinskoj opremi i lijekovima svima kojima je potrebno, a posebno zemljama u razvoju.

Rusija: U posljednja 24 sata 5.642 nova slučaja zaraze koronavirusom, ukupno 52.763 zaraženih

U Rusiji je u posljednja 24 sata registrovano je još 5,642 slučaja zaraze koronavirusom, pa ukupan broj zaraženih iznosi 52,763 osobe. Od posljedica zaraze koronavirusom preminula je još 51 osoba, pa je ukupan broj žrtava 456, objavio je “Worldometer”.

Oporavile su se 3.873 osobe, prenio je TASS.

U Njemačkoj raste broj zaraženih virusom COVID-19

Broj potvrđenih slučajeva koronavirusa u Njemačkoj porastao je za 1.785 na ukupno 143.457 ljudi, podaci su instituta Robert Koch. Broj novozaraženih povećan je za 1.775 u ponedjeljak. Broj potvrđenih smrtnih slučajeva iznosi 4.862, objavio je “Worldometer”.

SZO: Najteži udar globalne pandemije virusa COVID-19 tek predstoji

Direktor Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) Tedros Adhanom Ghebreyesus upozorio je da najteži udar globalne pandemije COVID-19 tek predstoji.Ističući kako mnogi ljudi u svijetu još uvijek nisu shvatili s kakvim virusom se svijet suočio, Ghebreyesus je kazao da je koronavirus serijski ubica poput SARS-a i MERS-a i da je veoma zarazan. Pročitajte opširnije OVDJE .

Francuska obustavila sve letove izvan šengenske zone

Francuska je obustavila sve letove izvan šengenske zone, saopćio je ministar za saobraćaj i zaštitu okoline Elisabet Born.Francuski predsjednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron= ranije je izrazio zabrinutost da će uslijediti drugi talas epidemije virusa korona ukoliko granice budu otvorne suviše brzo.

Italija od 4. maja postepeno ublažava restriktivne mjere

Premijer Italije Đuzepe Konte (Giuseppe Conte) saopštio je da će Italija prije kraja ove sedmice objaviti planove za postepeno popuštanje blokada uvedenih radi borbe protiv virusa korona, što će biti primjenjivano od 4. maja.

Indonezija zabranjuje tradicionalna putovanja na kraju ramazana

Indonezija će zabraniti tradicionalna masovna godišnja putovanja ljudi koji napuštaju gradove na kraju mjeseca ramazana, da bi se suzbilo širenje koronavirusa, saopćio je predsjednik Joko Widodo.Indonezija ima 590 potvrđenih smrtnih slučajeva od posljedica zaraze virusom korona. Pročitajte opširnije OVDJE .

Trump najavio privremenu suspenziju imigracija u SAD

Američki predsjednik Donald Trump najavio je da će zbog pandemije virusa COVID-19 uvesti privremenu zabranu imigracija u Sjedinjene Američke Države.Trump nije otkrio nikakve vremenske okvire najavljene suspenzije. Pročitajte opširnije OVDJE .

Kina: U Šanksiju više od 20 zaraženih koronavirusom

U kineskoj provinciji Šanksi prijavljeni su prvi slučajevi zaraženih virusom korona u proteklih skoro tri sedmice.U Šanksiju je registrovan novi 21 zaraženi iz inostranstva, te sedam slučajeva bez kliničkih simptoma. Svi pristigli su sa komercijalnog leta iz Moskve ka Pekingu.



U Kini je u posljednja 24 sata od posljedica zaraze koronavirusom preminulo još 155 osoba, pa ukupan broj žrtava iznosi 4.632. Zaraženo je više od 82 hiljade osoba.

WHO: Trenutno nije moguće utvrditi tačan izvor koronavirusa

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) saopštila je da u ovom trenutku nije moguće utvrditi tačan izvor virusa korona. Regionalni direktor WHO-a za zapadni Pacifik Takeši Kasai naglasio je da do sada nisu iznošeni zaključci. On je istakao da pouzdan dokaz ukazuje na životinjsko porijeklo virusa.

Granice SAD sa Kanadom i Meksikom zatvorene još najmanje 30 dana

Američke granice s Meksikom i Kanadom biće zatvorene za neesencijalna putovanja najmanje još mjesec dana.

Vršilac dužnosti sekretara Chad Wolf iz američkog Ministarstva za unutrašnju sigurnost najavio je da su se tri države složile produžiti ograničenja koja su uvedena u martu i koja imaju za cilj suzbijanje širenja bolesti Covid-19.