Ministar bezbjednosti u Savjetu ministara Fahrudin Radončić izjavio je da potrebno napraviti situaciju za deložaciju migranata, odnosno njihovo vraćanje iz BiH.

“Mnogi su mislili da je to humanitarno pitanje. Napokon su svi shvatili da je to bezbjednosno pitanje, a ova zemlja ne može podnijeti sedam-osam hiljada migranata, to ozbiljno utiče na komoditet naših građana. Ja ću već ove sedmice započeti kampanju, zasnovanu na zakonu, da se priprema plan njihove repatrijacije i izbacivanja iz države”, rekao je Radončić.