Nakon niza jučerašnjih pritisaka o prisilnom boravku u karanteni u Ortiješu kraj Mostara, kako ističu korisnici karantene, danas su ih posjetili ministar zdravstva i socijalne skrbi Hercegovačko-neretvanskog kantona Goran Opsenica i zapovjednik Kriznog stožera civilne zaštite tog kantona Eugen Ćubela. Prvi put su danas osobe smještene u toj karanteni testirane na prisustvo koronavirusa. Trenutačno ih je u privatnom objektu smješteno 15, ali nisu tu došli istodobno.

“Izvukli su me iz moje kuće gdje sam bio u izolaciji gdje nisam imao nikoga, nikoga posjećivao. Izvukli su me otale pod prisilom i doveli me ovdje. I rekli su mi ako budem išo odavde, da ja odmah idem u zatvor”, kaže Marko Marčinko, jedan od korisnika karantena.