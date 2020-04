Sjednica ekonomsko-socijalnog vijeća Federacije Bosne i Hercegovine odgođena je za danas. Vlada i poslodavci će ponovno pokušati nagovoriti predstavnike sindikata da pristanu na predloženi Nacrt o izmjenama i dopunama Zakona o radu.

Predviđene su drastične promjene na relaciji poslodavac-radnik u slučajevima izvanrednog i stanja prirodne nesreće. Za sindikalce – neprihvatljive i degradirajuće, za poslodavce pravične, uz nekoliko korekcija, a za predstavnike Vlade – neophodne.

“Radnik na čekanju” jedna je od novina predviđenih izmjenama federalnog Zakona o radu. Za vrijeme vanrednog, odnosno stanja prirodne ili druge nesreće, poslodavac kome je zabranjen rad ili koji ima pad prihoda od 35 posto, može poslati radnike kući na razdoblje od tri mjeseca. Dok čeka posao, radnik ima pravo na naknadu koju određuje poslodavac, a koja ne smije biti niža od 406 maraka, najniže plaće u Federaciji BiH. Poslodavac također sam može odlučiti da, nakon isteka tog roka, radniku da otkaz. Sindikalni predstavnici – izričito protiv.

SELVEDIN ŠATOROVIĆ, Savez samostalnih sindikata BiH

Onog momenta kada je kriza, sav teret ide preko leđa radnika. A onda kada je dobro stanje, kada firma dobro posluje, onda korist i dobit od toga ima samo poslodavac.

Pošto ni sindikalci nisu jedinstveni, svako ima svoju taktiku. Oni koji ne učestvuju u pregovorima, kažu da imaju podršku nekoliko parlamentarnih stranaka i da, ukoliko izmjene ipak prođu, slijedi totalna obustava rada. Oni koji će sutra pregovarati sa socijalnim partnerima takođe najavljuju zaštitu radničkih prava.

MEVLUDIN BEKTIĆ, Savez samostalnih sindikata BiH

Dajemo alternativu ponovo opštem kolektivnom ugovoru ili nekom lex specialis zakonu koji bi u ovo vrijeme pandemije koronavirusa bio temporalnog karaktera, s tim da se eventualne izmjene i dopune zakona vrate u redovnu proceduru koja bi se desila poslije pandemije.

Izmjenama je predviđeno plaćeno i neplaćeno odsustvo, oba u trajanju od 20 radnih dana godišnje, i to na zahtjev radnika kao i jednostranom odlukom poslodavca. Biće omogućeno i umanjenje plate, u slučajevima skraćenog radnog vremena, najviše do 35 odsto . Ipak, ukoliko poslodavac bilježi pad prihoda od 35 odsto u odnosu na isti period prošle godine, može da smanji plate i ispod najniže, odnosno najmanje 75 procenata od najniže plate – 304 i po marke. Sve to dok traje stanje prirodne nesreće. Za poslodavce bi, uz amandmane koje su predložili, izmjene Zakona bile pravične. Napominju da se radi samo o periodu prirodne nesreće, te da sve strane treba da imaju razumijevanja.

SUAD EĆO, Udruženje poslodavaca FBiH

Mi smo samo tražili sa naše strane, i naši amandmani su išli da se one stvari koje nisu uređene zakonom, da se bolje definišu. Mislim da vlada tu sigurno ima interese da uredi ovaj dio zakona, jer nemojte zapostaviti i to da je vlada jedan veliki poslodavac.

Federalni premijer u jednom od posljednjih obraćanja medijima poručio je kako je jedan od ciljeva “da se bez problema mogu smanjivati plate da bi svi zajedno podnijeli teret krize, jer sadašnji Zakon o radu to ne dopušta”. Ipak, činjenica je da su primanja donosilaca odluka do sada ostala netaknuta. Fadil Novalić i danas kaže da je radnik u prvom planu.

FADIL NOVALIĆ, premijer Federacije BiH

Da smo to imnali, sad ne bi bio ovaj broj od 20000 otpuštenih. On omogućava da, malo fleksibilnije samo na krizama radimo sa zaposlenima, da ih ne otpuštamo, da se može dati i neplaćeno, da se može dati i godišnji odmor kompletan, da se može 20 dana plaćenog, i da se može i u javnom sektoru smanjiti plata.

U Federaciji Bosne i Hercegovine je, od posljednje sedmice marta do danas, bez posla ostalo više od 15.000 ljudi. Argument Vlade je da se taj trend mora hitno zaustaviti, a da se poslodavcima i privredi mora olakšati poslovanje u izuzetno složenim okolnostima. Sindikalci tvrde da su dijelovi već mijenjani, i da imaju informacije da Nacrt neće biti razmatran na sjednici Vlade u četvrtak. Spekuliše se da ovo rješenje ima podršku poslanika SDA i HDZ-a, ali da je SBB za sada protiv. Izmjene je razmatrala i Skupština Kantona Sarajevo. Poslanici nisu podržali mišljenje resornog ministarstva , a usvojen je zaključak kojim se dokument vraća federalnoj Vladi na doradu.