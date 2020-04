Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić kazao je u razgovoru za BHT1 kako ćemo se naviknuti na “novu normalnost” kada je koronavirus u pitnju.

Kada su u pitanju brojke vezane za Federaciju BiH i Republiku Srpsku, ono što se u RS-u uspjelo jest razvlačenje pandemije.

Dodao je da je pohvalno ponašanje građana koji su pokazali ozbiljnost u sprječavanju širenja koronavirusa.

Na upit u kojoj smo fazi trenutno, Šeranić ističe da se epidemija ne može zaustaviti na jednostavan način.

“Mi se nalazimo na tom platou koji podrazumijeva kontroliranje epidemije i zaštitu najstarijih osoba i naših zdravstvnih radnika… upravo osobe koje su unutar samog zdravstvenog sustava su ključne za borbu protiv koronavirusa. Nalazimo se u fazi kontrolirane epidemije, odnos broja oporavljenih i zaraženih je manje više identičan, ako nastavimo dalje s adekvatnom primjenom mjera, možemo očekivati i lagani pad zaraženih”, utvrdio je Šeranić.

Govoreći o zdravstvenom sustavu u BiH, istaknuo je kako uvijek moramo govoriti o dva aspekta, promotivno-preventivnom i dijagnostičko-epidemiološkom.

“Zdravstveni sustav u RS-u, ali i u okruženju koncipiran je na snažnoj primarnoj zdravstvenoj zaštiti i postojanju higijenskih i epidemioloških službi koje vučemo iz nekog drugog sustava, ali je taj sustav dobro organiziran i pomogao nam je da na razini same zajednice dobro iskontroliramo virus, prije nego što on stigne u dijagnostičko-epidemiološki aspekt, odnosno u same zdravstvene ustanove”, kazao je ministar usporedivši to s Italijom kojom se virus širio putem zdravstvenih ustanova.