Na portalu BHRT-a pratite sve informacije vezane za koronavirus u zemljama regiona. Najnovije informacije nalaze se na vrhu članka.

Najgori bilans još uvijek ima Srbija, ukupno 6.890 zaraženih. Do sad je umrlo 130, ljudi a izliječenih je 977. Iza nje je Hrvatska sa 1.908 oboljelih i 48 preminulih. Do sad se u Hrvatskoj oporavila 801 osoba. U Crnoj Gori je do sada 313 osoba zaraženo virusom korona. Oporavio 101 pacijent, a umrlo je petoro ljudi.

Podaci za Sloveniju, Sjevernu Makedoniju, Kosovo

Slovenija broji ukupno 1.344 zaražena, broj mrtvih je 77, a oporavilo se do sad 197 osoba.

U Sjevernoj Makedoniji ukupan broj umrlih je sada 55. Broj izliječenih se popeo na 224,a ukupan broj zaraženih je 1.231.

Na Kosovu je ukupno 598 oboljelih od koronavirusa, 15 je smrtnih slučajeva, a broj izliječenih se povećao na 123.