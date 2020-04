Na portalu BHRT-a pratite sve informacije vezane za koronavirus u zemljama regiona. Najnovije informacije nalaze se na vrhu članka.

Najgori bilans još uvijek ima Srbija, ukupno 7.114 zaraženih. Do sad je umrlo 134 ljudi a izliječenih je 1.025. Iza nje je Hrvatska sa 1.950 oboljelih i 48 preminulih. Do sad se u Hrvatskoj oporavila 801 osoba. U Sloveniji je zaraženo 1.353, dok je preminulo 79 ljudi. U Crnoj Gori je do sada 314 osoba zaraženo virusom korona. Oporavio se 101 pacijent, a umrlo je petoro ljudi.

U Sloveniji devet novozaraženih, sve manje teže oboljelih

Slovenija na dnevnoj razini ima devet novih slučajeva zaraze koronavirusom, čime se broj ukupno inficiranih koronavirusom povećao na 1.353, objavila je danas slovenska vlada, a u zemlji se nastavlja trend smanjivanja broja teže oboljelih.

Umrla su još dva zaražena koronavirusom pa se broj preminulih povećao na 79. Ukupan broj hospitaliziranih opet je smanjen i sada ih je 82, od čega 24 na intenzivnim odjelima, a još je osam oboljelih otpušteno iz bolnica.

Srbija: 224 novozaražena, 4 smrtna slučaja

Ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar izjavio je da su 224 novozaražene osobe u Srbiji. Na respiratoru su 103 pacijenta. Skoro 50.000 ljudi je testirano. U posljednja 24 časa preminule su 4 osobe. Ukupan broj preminulih je 134. Oporavilo se 1025 ljudi do sada.

Hrvatska: 42 novozaražena, 869 oporavljenih

U proteklih 24 sata su 42 novozaražena u Hrvatskoj. Ukupno je to 1.950 bolesnika. Nema novih preminulih osoba, tako da je broj preminulih i dalje 48. Na respiratorima je 19 bolesnika. Hospitalizovanih je 314. Oporavljenih je 457, što je 33 više nego juče. Oporavljenih kod kuće je 412. Ukupno je 869 oporavljenih osoba u Hrvatskoj.

Jedan novi slučaj zaraze u Šibensko-kninskoj županiji

Jedan novi slučaj zaraze koronavirusom potvrđen je danas na području Šibensko-kninske županije, a riječ je o osobi s područja Vodica koja je porodični kontakt s ranije oboljelom. Županijski Stožer civilne zaštite izvijestio je kako je od početka epidemije na području županije 83 zaraženih osoba, od kojih je 27 ozdravilo. Na Odjelu infektologije šibenske bolnice hospitalizirano je osam osoba i nijedna nije na respiratoru.

Crna Gora: Još jedan novozaraženi, ukupno 314

U Crnoj Gori je registrovan još jedan slučaj obolijevanja od virusa korona, čime je broj inficiranih porastao na 314.

“Riječ je o porodičnom kontaktu ranije oboljele osobe iz Budve”, navode iz Instituta.

Od početka epidemije, 17. marta, u Crnoj Gori je 101 osoba izliječena od virusa korona, a umrlo je pet lica.

Novih šest slučajeva zaraze korona virusom na Kosovu, pet osoba ozdravilo

Nacionalni institut javnog zdravstva Kosova (NIJZ) je saopštio sinoć da je registrovano novih šest slučajeva zaraze korona virusom, pa je ukupan broj 604. Broj preminulih je 18 i, kako je navedeno, svi su imali druge bolesti, a ozdravilo je još pet osoba i sada je taj broj 128.

