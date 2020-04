Evropski povjerenik za politiku susjedstva i proširenje Oliver Varhelyi najavio je paket makro-finansijske pomoći koji će pomoći zemljama partnerima da pokriju svoje neposredne, hitne finansijske potrebe.

Macro-Financial Assistance package will help our partners cover their immediate, urgent financing needs. It will enhance the efforts to protect people and mitigate the negative socio-economic consequences. #WesternBalkans #EaP #South #WeStandTogether pic.twitter.com/pOXIJeU1cp