Na portalu BHRT-a pratite sve informacije vezane za koronavirus u zemljama regiona. Najnovije informacije nalaze se na vrhu članka.

Najgori bilans još uvijek ima Srbija, ukupno 7.276 zaraženih. Do sad je umrlo 139 ljudi a izliječenih je 1.063. Iza nje je Hrvatska sa 1.981 oboljelih i 50 preminulih, a oporavile su se 883 osobe. U Sloveniji je zaraženo 1.366, dok je preminulo 79 ljudi. U Sjevernoj Makedoniji je 1.259 zaraženih a preminulih 56. U Crnoj Gori je do sada 316 osoba zaraženo virusom korona. Oporavilo se 116 pacijenata, a umrlo je petoro ljudi.

Vučić: Srbija još najmanje jedan vikend u karanteni

U nastojanju da spriječi širenje zaraze koronavirusom Srbija će imati policijski sat od petka do ponedjeljka još najmanje jedan vikend, najavio je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.

Nakon otvaranja još jedne covid bolnice u beogradskom Vojno-medicinskom centru, Vučić je rekao kako stručnjaci sugeriraju da “ne smije biti opuštanja bar još dvije sedmice”.

Na Kosovu od posljedica COVID-19 preminuo još jedan pacijent

Od COVID-19 na Kosovu je preminula još jedna osoba, čime se broj umrlih povećao na 19.

Do sada je izliječeno 138 oboljelih.

Od 8. februara do danas testirano je 5.372 uzoraka sumnjivih na koronavirus, od kojih je 630 bilo pozitivno, dok je nadgledano 6.949 slučajeva kontakata.

Srbija: Novih 162 zaraženih i pet smrtnih slučajeva

U Republici Srbiji registrovano je 7.276 potvrđenih slučajeva Covid-19 infekcije.

Inače, u bolnicama se nalazi 3.477 pacijenata, dok jena respiratoru 96 pacijenata.

U Srbiji su Covidom 19 zaražena 622 zdravstvena radnika.

“Rezultati pokazuju da mi izlazimo iz ove situacije. Ekscesi, ako se i dogode, teško mogu da podignu ovaj virus da izaziva ono što je do sada izazivao. Da li je to do virusa ili mera koje su preduzete vreme će reći”, rekao je Predrag Kon, epidemiolog i dodao da se, za razliku od epidemije u Srbiji, pandemija na južnoj hemisferi “zahuktava”.