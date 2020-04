Iako su mjere zabrane zbog koronavirusa i dalje na snazi, pojedine turističke agencije najavljuju nova putovanja već za mjesec juli. Kako i da li će se ta putovanja uopće realizirati? Ostaje i neriješeno pitanje kako su regulirane ranije uplate za putovanja – da li kroz vraćanje novca ili vaučere, te šta je najbolje za potrošače, ali i agencije?

Budimpešta, avionom iz Sarajeva, već od 1. jula. To je jedna od ponuda turističke agencije iz Sarajeva. Iako još nema zvanične potvrde kada će doći do mogućnosti putovanja i stabilizacije stanja, u ovoj agenciji kažu da to očekuju u skorije vrijeme, već na ljeto.

“Ono što mi imamo kao nezvaničnu informaciju jeste da će se hoteli u Hrvatskoj otvoriti početkom juna, da će i u nekim drugim mjestima hoteli početi raditi, pa čak i kod nas, vjerovatno negdje krajem maja, tako da mi u skladu sa tim i radimo. Mi nemamo zvanične potvrde od države, vlasti, tako da pratimo šta se događa, s obzirom da nam kolege sugerišu sa različitih

destinacija, mi se tako ponašamо”, kaže Muamer Lutvić, direktor turističke agencije iz Sarajeva.

I dok se uveliko planiraju nova, upitna su ranije dogovorena putovanja i uplaćeni novac. Uplate za neka ranije odgođena putovanja su već vraćena. Međutim, u većini evropskih zemalja, pa i u regionu, vlasti su se odlučile za model vaučera, imajući u vidu zaštitu potrošača, ali i agencija. I za banjalučku turističku agenciju koju smo kontaktirali, to je najbolje rješenje.

Ističu da je novac već ranije avansiran hotelima za rezervaciju i da ne postoji mogućnost povrata tih sredstava.

“U kontaktima sa kolegama agencija u Republici Srpskoj, Federaciji BiH, koristeći se iskustvima iz turizma i drugih država u okruženju, mi smo u dogovoru sa Ministarstvom trgovine i turizma podnijeli mogućnost korištenja uplatnih sredstava kroz vaučere. Do 31. decembra 2021. moći će iskoristiti putovanje. Na takvo putovanje ili neku drugu destinaciju”, kaže Mladen Račić, direktor turističke agencije iz Banjaluke.

Još je nejasno da li oni koji nisu u mogućnosti da realizuju putovanje u nekom narednom periodu ili možda ne žele da iskoriste vaučer, imaju pravo na povrat novca. U Udruženju za zaštitu prava potrošača tvrde da takva mogućnost postoji. Ističu, na slobodnoj volji potrošača je koliko će biti solidarni za vrijeme pandemije i šta će uraditi.

“Kada su u pitanju vanredne okolnosti, ukoliko se ugovor o turističkom paket aranžmanu zaključi na osnovu nekih redovnih okolnosti kada potrošač nije mogao da zna da će doći do određenih vanrednih situacija, kao koronavirus, tada potrošači imaju pravo na povrat novca, odnosno agencije mogu da zadrže dio administrativnih troškova, koji u prosjeku ne prelaze pet posto od cijene aranžmana”, kaže Snježana Rosuljaš, Udruženje za zaštitu prava potrošača, Istočno Sarajevo.

U Udruženju turističkih agencija BiH kažu da je od nadležnih ministarstava zatraženo da vrijednost vaučera bude do kraja sljedeće godine. Ukoliko se on ne iskoristi, agencija bi bi bila dužna vratiti puni iznos. Kako će to biti regulisano, još je neizvjesno, i za potrošače i turističke agencije. No, u Udruženju ističu i da je ovaj period pravo vrijeme da se posvetimo domaćem turizmu i bh. turističkim potencijalima.

“Mi smo davno trebali davno da se okrenemo turizmu, nažalost nismo, zato jesmo gdje smo. Nismo dostigli ni polovinu predratnog prometa u turizma, što je jedan turistički fijasko”, kaže Zoran Bibanović, predsjednik Udruženja turističkih agencija BiH.

Fijasko je zabilježen u skoro svim svjetskim turističkim destinacijama, a gubici su nesagledivi. Neizvjesnost zbog koronavirusa i mogući drugi talas pandemije stavili su putovanja građana van zemlje na čekanje.

Međutim, uvijek postoji mogućnost ostanka u svojoj zemlji, uživajući u svim prirodnim potencijalima, a Bosna i Hercegovina ih ima. More, planine, vodopadi, izletišta Bosne i Hercegovine. O njima se godinama piše u svjetskim medijima.

No, da li smo ih mi dovoljno svjesni?