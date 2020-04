Psihologinje i psihoterapuetkinje Senka Čimpo iz SOS Dječijih sela BiH i mr. sci Nermina Vehabović-Rudež odlučile su putem live videa na Facebook stranici SOS Dječijih sela BiH podijeliti sa roditeljima stručne savjete i odgovoriti na njihova pitanja i nedoumice u vezi sa adolescentima

SOS Dječija sela BiH, pored brige o djeci bez roditeljskog staranja, pomažu mladima i roditeljima kroz Program jačanja porodica kako bi porodice sa djecom ostale na okupu.

Kako se ističe, psihologinje i psihoterapeutkinje Senka Čimpo iz SOS Dječijih sela BiH i mr. sci Nermina Vehabović-Rudež odlučile su putem live videa na Facebook stranici SOS Dječijih sela BiH podijeliti sa roditeljima stručne savjete i odgovoriti na njihova pitanja i nedoumice u vezi sa adolescentima.

Adolescencija je sama po sebi izazovno razdoblje, mladi žele biti ravnopravni s odraslima, a ipak traže zaštitu roditelja i ohrabrenje u donošenju odluka. Iako su mladi uglavnom okrenuti online svijetu i bolje nego odrasli se snalaze u komunikaciji putem tehnologije, situacija kada su izolovani od svojih vršnjaka zasigurno za njih nije jednostavna. Sve to kod adolescenata dovodi do osjećaja ljutnje, nesigurnosti i zatvaranja u sebe. Često dobijamo upite, kako se izboriti sa ovom situacijom i kako razgovarati sa adolescentima, a da to ne prouzrokuje još veće distanciranje od roditelja. Stoga smo, u ovim izazovnim danima, odlučili pomoći roditeljima, ali i mladima i odgovoriti na njihova pitanja – kaže Senka Čimpo.