Hrvatska, ali i balkanska muzička zvijezda Severina bila je gošća emisije Konačno petak sa Majom.

“Htjela bih pozdraviti sve Sarajke i Sarajlije. I naravno sve u Bosni i Hercegovini koji nas gledaju.”, bile su prve njene riječi u emisiji.

Ljubavi između Sarajeva i Severine nije ona umjetna odnosno kurtoazna kazala je Maja, I upitala Severinu kada će sljedeći put doći u Sarajevo i napraviti koncert.

Ja sam htjela studirati u Sarajevu, imala sam tu želju ali počeo je taj nesretni rat tako da sam u Sarajevo došla tek 1999. Otišla sam na jednu privatnu televiziju i svi su me prihvatili kao da sam njihova, nisam ni znala da me znaju u Sarajevo toliko. Imala sam prvi koncert 99. godine, a nakon toga i u Zetri. Sjećam se snimali smo i film koji se zvao Duhovi Sarajeva, gdje smo baš iz tog naslova izvukli onaj duh Sarajeva, on raju Sarajeva.