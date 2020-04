Tijana Dapčević bilo je gost emisije Konačno petak. Sa Majom je razgovarala o izolaciji, druženju sa fanovima putem društvenih mreža i projektu Music is The Answer.

Tijana je priznala kako se prvi put našminkala nakon mjesec dana i upravk zbog gostovanja u emisiji BHT1.

Pitali smo Tijanu kako se osjeća kada radi ovako online, odnosno putem Interneta i sve to snima, odnosno svako snima posebno pa se na kraju to miksa. Pitali smo i za rimejk velikog hita iz osamdesetih – „Za milion godina“ koji su snimili Popularni domaći muzičari i glumci, u organizaciji RTS-a.

Znači svako od nas snimi pjesmu sam za sebe i onda to pošaljemo ovom kolegi Alagiću koji to sve zajedno sastavi. Ova pjesma je napravila takvu energiju od trenutka kad se pojavila, od 1985. Tada je Jugoslavija tu pjesmu napravila kao podršku Bobu Geldofu za Live Aid. Odnosno za sve gladne ljudi u Africi. RTS je došao na ideju da uradi jedan remake u ova teška vremena.

Stvorila se takva energija kada smo snimali ovo, kao da smo svi zajedno bili u jednom studio i to radili, kazala je Tijana.

Govoreći o koronavirusi i izolaciji kazala je:

Ustanovila sam da ne mogu da ignorišem ovo sve što se dešava oko nas, ali mi je uvijek muzika pomagala u tim trenucima. Nezahvalno je govoriti o tome i nezahvalno je reći da je meni u karantinu loše. Nije mi loše. Imaš Internet, imaš hranu, imaš krov nad glavom, imaš muziku, imaš porodicu, samo treba da sjediš kod kuće i ne znam šta je tu problem. Zbog toga smo došli do ideje projekta Music Is The Answer gdje sa bendom snimam obrade pjesama.