Na portalu BHRT-a iz minute u minutu pratite vijesti u vezi sa pandemijom koronavirusa u svijetu. Najnovije informacije nalaze se na vrhu članka.

Koronavirus dosad je odnio 202.179 života, a širom svijeta je zaraženo 2.902.708 ljudi. Oporavilo se 831,316 oboljelih, podaci su objavljeni na stranici “Worldometers”.

Norveška produžila zabranu događaja s više od 500 ljudi

Norveška je do 1. septembra produžila zabranu događaja na kojima učestvuje više od 500 ljudi. Ministar kulture Abid Radža rekao je danas da “sada postoji zabrana velikih sportskih događaja, festivala i koncerata do 15. juna i ona je produžena do 1. septembra”. Norveška ima 2.493 potvrđena slučaja zaraze korona virusom i 201 smrtni slučaj.

Francuska: 396 umrlih u 24 časa

U Francuskoj je u posljednja 24 časa umrlo 369 ljudi od posljedica infekcije virusom korona, te je ukupan broj žrtava povećan na 22.614. Na odjeljenja intenzivne njege u posljednja 24 časa primljena su 124 pacijenta.

Francuski predsjednik Emanuel Makron planira da od 11. maja ublaži mjere restrikcije uključujući početak otvaranje škola, iako Vlada još nije finalizovala kako će to izgledati u praksi.

Turska: Skoro tri hiljade zaraženih u 24 časa

U Turskoj je registrovan 2.861 novozaraženi u protekla 24 časa, dok je još 106 ljudi umrlo, čime je ukupan broj žrtava virusa korona povećan na 2.706. Ukupan broj zaraženih sada je 107.773, što je najviše u bilo kojoj zemlji izvan zapadne Evrope ili SAD-a. U Turskoj se do sada oporavilo 25.582 ljudi.

Italija: Do sad najmanji broj umrlih od 17. marta

U Italiji je u posljednja 24 časa umrlo 415 ljudi od posljedica virusa korona, najmanje od 17. marta, saopštila je Agencija za civilnu zaštitu.

Od virusa korona je, u posljednja 24 časa, registrovano 2.357 novozaraženih, dok je juče taj broj iznosio 3.021.

DETALJNIJE OVDJE

Rusija: Najveći broj smrtnih slučajeva u jednom danu

Rusija je prijavila najveći broj smrtnih slučajeva od posljedica koronavirusa u jednom danu od početka pandemije u toj zemlji. Ukupan broj slučajeva infekcije porastao je na 74.558, nakon što je na koronavirus od jučer pozitivno još 5.966 ljudi. Virus je u protekla 24 sata uzeo 66 života, čime je ukupan broj preminulih povećan na 681, objavio je “Worldometers”.

Kina deset dana bez smrtnih slučajeva od koronavirusa

Kina je danas 10. dan uzastopno nije prijavila nijedan smrtni slučaj od posljedica zaraze koronavirusom. U posljednja 24 sata zaraza je potvrđena kod još 12 osoba, od kojih se 11 vratilo iz inostranstva. U kineskim bolnicama nalazi se 838 zaraženih korona virusom, dok je još oko 1.000 ljudi u izolaciji i pod nadzorom.

Holandija: Od koronavirusa preminulo još 120 osoba, ukupno 4.409

U Holandiji je u protekla 24 sata od posljedica zaraze koronavirusom preminulo 120 osoba, čime je ukupan broj preminulih porastao na 4.409. Potvrđena je zaraza kod još 655 osoba, pa je ukupan broj zaraženih dostigao 37.190 osoba, objavio je “Worldometers”.

Italija od 4. maja ublažava restriktivne mjere

Milionima Italijana bit će omogućeno da se vrate na radna mjesta počevši od 4. maja, kada će se znatno olakšati ograničenja zabrane kretanja.Italija, sa 25,969 prijavljenih smrtnih slučajeva od koronavirusa najviše je pogođena zemlja u Evropi.

Broj preminulih od COVID-19 u Iranu porastao na 5.650 osoba

U Iranu je u protekla 24 sata od posljedica COVID-19 preminulo 76 osoba, čime je ukupan broj preminulih porastao na 5.650.Potvrđeno je 1.134 novih slučajeva zaraze, te da ukupan broj zaraženih u toj zemlji trenutno iznosi 89.328, objavio je “Worldometers”.

Normalizacija stanja u Belgiji u tri faze, preminulo više od 6.900 osoba

U Belgiji je od posljedica zaraze virusom COVID-19 preminulo više od 6.900 osoba. U protekla 24 sata zabilježena su 1.032 nova slučaja zaraze koronavirusom, čime je ukupan broj povećan na 45.325, objavio je “Worldmeters”.

U Belgiji će se mjere, poduzete u cilju suzbijanja širenja koronavirusa ukidati u tri faze. Nakon 11. maja, bit će dozvoljeno otvaranje svih prodavaonica pod strogim uslovima. Škole se otvaraju od 18. maja s tim da u odjeljenju ne smije biti više od 10 učenika.Ako situacija na terenu bude pogodna, očekuje se da se pređe i na treću fazu normalizacije nakon 8. juna. Tada je predviđeno otvaranje svih restorana, kafića i radnji.

Izliječen i posljednji pacijent u teškom stanju u Wuhanu

Broj bolesnika s COVID-19 u teškom stanju u Wuhanu, središnjem kineskom gradu, koji je najteže pogođen epidemijom, sveden je na nulu. Posljednji pacijent u teškom stanju u Wuhanu, glavnom gradu provincije Hubei, izliječen je u petak, smanjujući broj takvih pacijenata u gradu na nulu, rekao je Mi Feng, glasnogovornik Nacionalne zdravstvene komisije (NHC), na konferenciji za novinare u Pekingu, prenosi Xinhua.

Afganistan: Koronavirusom zaraženo 1.463 osoba, peminulih 47

U Afganistanu su na koronavirus pozitivne 1.463 osobe, dok je broj preminulih povećan na 47. Broj preminulih od posljedica koronavirusa povećan na 47, a oporavilo se 188 pacijenata.

U porastu broj smrtnih slučajeva od posljedica COVID-19 u Australiji i na Novom Zelandu

Broj smrtnih slučajeva od posljedica COVID-19 u Australiji porastao na 80, dok je na Novom Zelandu dosegao 18, službeni su podaci tih zemalja.Australija je zabilježila 20 novih slučajeva u posljednja 24 sata, dok je Novi Zeland registrovao pet, što je pokazalo pad potvrđenih novih infekcija u obje zemlje, objavio je “Worldometers”.

Novi slučajevi zaraze u Maleziji, Singapuru i na Filipinima

U Maleziji je registrovana još 51 osoba zaražena virusom korona, kao i dva smrtna ishoda.Broj zaraženih sada je dostigao 5.742, dok je 98 lica umrlo, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja ove zemlje.

Iz Ministarstva zdravlja Filipina naveli su da je još 17 ljudi umrlo od posljedica infekcije virusom korona, dok su još 102 osobe zaražene.Ovim je broj zaraženih povećan na 7.294, a broj umrlih na 494, dok se oporavilo ukupno 792.

Singapur je registrovao 618 novih slučajeva infekcije,čime je ukupan broj zaraženih povećan na 12.693, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja ove zemlje.

U Njemačkoj 2.055 novih slučajeva zaraze koronavirusom

U Njemačkoj je koronavirusom do sada zaraženo 152.438 ljudi, saopštio je Institut “Robert Koh”. Dnevno povećanje broja zaraženih juče je iznosilo 2.337, a danas je 2.055. Broj umrlih povećan je na 5.500, odnosno za 179 osoba.

Mjere dreblokade uvedene u Džordžiji, Oklahomi i na Aljasci

Tri američke države dozvolile su otvaranje nekih prodavnica, odnosno deblokadu, koja je uvedena u okviru mjera radi suzbijanja širenja virusa korona nakon što je broj umrlih usljed infekcije u SAD-u premašio 51.000.

Frizerski i komzetički saloni otvaraju se u Džordžiji i Oklahomi, a na Aljasci restorani i pozorišta.

Na kruzeru potvrđeno još 60 novih slučajeva infekcije

Blizu 60 novih slučajeva infekcije virusom korona potvrđeno je među članovima posade italijanskog kruzera “Kosta Atlantika” koji je ukotvljen u Japanu, javili su lokalni mediji,

Nakon što su testirani svi članovi posade na kruzeru utvrđeno je da je zaraženo oko 150, javila je mreža NHK, te dodala da su na brodu 623 člana posade.

Meksiko: Umrle još 152 osobe, a zaraženo 1.239

U Meksiku je broj zaraženih korona virusom porastao za 1.239, dok je umrlo još 152 osobe od posljedica zaraze virusom.

U ovoj zemlji je ukupno zaraženo 12.872 lica, dok je ukupan broj preminulih 1.221.

U junu samit o pronalasku vakcine protiv COVID-19

Ministar vanjskih poslova Velike Britanije Dominic Raab najavio je da će u cilju ubrzavanja rada na razvijanju vakcine protiv novog tipa koronavirusa 4. juna biti održan međunarodni samit.

Raab je u videoporuci objavljenoj na Twitteru podsjetio kako bolesti ne poznaju granice. Zbog toga je, smatra Raab, potrebno sastati se.

Ministar je saopćio kako će biti domaćin samita koji će biti održan 4. juna putem videolinka.

Pojasnio je kako je sastanak potreban kako bi se uvjerili da je Gavi (Globalni savez za cjepiva i imunizaciju) u potpunosti finansiran i da je njegova stručnost u središtu napora kako bi se osigurao pristup bilo kojoj vakcini COVID-19.