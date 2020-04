Na portalu BHRT-a pratite ažurirane informacije u vezi sa pandemijom koronavirusa u našoj zemlji. Najnovije vijesti nalaze se na vrhu članka.

U BiH virusom korona zaraženo je više od 1.430 osoba. Od posljedica izazvanih zarazom preminulo je 57 osoba.

 Zaraženi Umrli Oporavljeni BiH 1486 58 606 FBiH 812 32 253 RS 656 24 342 Brčko Distrikt 18 2 11

HNŽ: Nema novozaraženih u ovoj županiji

U poslijepodnevnim i večernjim časova, u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar na KOVID-19 testirana su 94 uzorka, od kojih, iz Hercegovačko-neretvanske županije nema pozitivnih. Ovo je saopšteno iz Štaba CZ HNŽ.

Veliki broj djece na ulici nakon ublažavanja mjera za najmlađe

U Federaciji Bosne i Hercegovine ublažene su mjere za mlađe od 18 godina. Tri dana u sedmici na nekoliko časova dnevno dozvoljeno im je kretanje. Provjerili smo kako su mladi dočekali ublažavanje mjera u Sarajevu.

Ukidanje karantina – dobra ili loša odluka?

Federalni štab civilne zaštite donio je odluku i o ukidanju karantina za osobe koje dolaze iz inostranstva. Umjesto šatora biće izdavana rješenja o 14-todnevnoj kućnoj izolaciji. Za nadležne u Federaciji odluka se čini razumnom, jer smatraju da su se ljudi do sada osvijestili i navikli na život sa koronom. U Republici Srpskoj odluku o ukidanju karantina na području Federacije vide kao nemogućnost u kontroli zdravlja stanovništva.

Popuštanje mjera u FBiH naišlo je na različite reakcije i nadležnih i građana

Nakon što je donesena odluka o popuštanju mjera u Federaciji Bosne i Hercegovine, prije svega ukidanje policijskog sata, reakcije nadležnih, ali i građana su podijeljene. Iz Federalnog ministarstva zdravstva nisu podržali ovu odluku.

Ajdinović: U 24h 10 puta više rješenja za izolaciju nego prethodnog dana

FUIZP vrši nadzor nad 14 GP, izjavio je član Federalnog štaba civilne zaštite i direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove Anis Ajdinović. Određene korekcije su stupile na snagu sa jučerašnjim danom. Nova naredba podrazumijeva da se svim građanima BiH koji ulaze u zemlju se izriče mjera kućne izolacije. U 24h je izdato 10 puta više rješenja o samoiziolaciji nego prethodnog dana.

Stiglo 80 respiratora koje je kupila Vlada FBiH

Premijer Federacije BiH Fadil Novalić dočekao je na Međunarodnom aerodromu Sarajevo pošiljku od 80 respiratora koji su stigli danas iz Pekinga, a koje je Vlada Federacije BiH kupila za potrebe zdravstvenog sistema.

Riječ je o 80 respiratora sa po dva izlaza, koji mogu biti i mobilni i stacionarni, te su kao takvi trenutno najtraženiji na tržištu.

U Tuzlanskom kantonu dvanaesti dan bez novozaraženih

Na području Tuzlanskog kantona u posljednja 24 časa na koronavirus testirane su 172 osobe, a nijedna od njih nije s pozitivnim nalazom. U prilog činjenici da epidemija koronavirusa jenjava ide i činjenica da je ovo dvanaesti dan zaredom kako nije zabilježen nijedan novi slučaj infekcije virusom. Trenutno je devet pozitivnih na koronavirus, dok su se ostale zaražene osobe oporavile. Uprkos odluci Ustavnog suda BiH, još uvijek nisu zatvoreni svi karantini.

KS: Jedan novi slučaj zaraze u posljednja 24 časa

U Kantonu Sarajevo je u posljednja 24 časa na koronavirus testirano 247 osoba, od kojih je jedna osoba bila pozitivna.

U KCUS-u i Opštoj bolnici „Prim. Dr. Abdulah Nakaš“ trenutno je hospitalizovano 10 pacijenata. U istom periodu su se od koronavirusa oporavile četiri osobe, te nije zabilježen nijedan smrtni ishod. Ukupno je do sada u Kantonu Sarajevo urađeno 3.213 testova, 131 osoba imala je laboratorijsku potvrdu oboljenja od koronavirusa. Do sada je potpuno izliječeno 28 osoba. Trenutno je u KS 65 aktivnih slučajeva, a ukupno je do sada bilo šest smrtnih slučajeva od ove bolesti.

ZDK: Brojka zaraženih prešla 100

Zeničko-dobojski kanton, u kojem je još 9. marta otkriven prvi slučaj zaraze koronavirusom u Federaciji Bosne i Hercegovine, tek je s današnjim danom prešao brojku od 100 zaraženih. Nakon što u protekla dva dana na 157 testova nije bilo pozitivnih, danas je od 92 brisa njih 11 bilo pozitivno na koronavirus pa je sada broj zaraženih u tom kantonu 107. Do sada je urađeno ukupno 1.275 testova u tom kantonu.

Trenutno nema nikoga na respiratoru, niti je bilo mrtvih. Testirana je i prva grupa lica koji su bili u karantinu. Za sada nema pozitivnih među njima i može se očekivati da će narednih dva-tri dana karantini biti i zatvoreni.

HNK: Šest novih slučajeva zaraze

U Hercegovačkoneretvanskom kantonu je u posljednja 24 sata testirano 269 uzoraka, od kojih je 6 pozitivno, rečeno je na konferenciji za novinare iz ovog kantona.

On je dodao da nije bilo umrlih, ali da su bolesnici na respiratoru teskog stanja.

U Federaciji BiH 25 novih slučajeva zaraze

U protekla 24 sata u Federaciji Bosne i Hercegovine je testirano 753 uzoraka, od kojih je pozitivno 25, rekao je član Kriznog štaba federalnog ministarstva zdravstva i šef Službe za epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo FBiH Sanjin Musa.

U Republici Srpskoj 39 novih slučajeva

Od posljednjeg izvještaja o epidemiološkoj situaciji u Republici Srpskoj, u posljednja 24 časa,u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske i Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske izvršeno je testiranje 765 laboratorijskih uzoraka, a novi virus korona (САРС-ЦоВ-2) potvrđen je kod još 39 osoba u Republici Srpskoj.

Nove dvije žrtve virusa u Republici Srpskoj

Dvije osobe kod kojih je potvrđeno prisustvo novog koronavirusa preminule su u protekla 24 sata u Klinici za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (UKC RS).

Riječ je o šezdesetpetogodišnjoj pacijentici iz Banje Luke, koja je posljednjih 10 dana bila hospitalizirana u Klinici za infektivne bolesti i osamdesetšestogodišnjem muškarcu, također iz Banje Luke, koji je liječen u Klinici za infektivne bolesti od 28. marta.

Negativni na virus svi zaprimljeni nalazi u Županiji Zapadnohercegovačkoj

Zavod za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke obavijestio je da su svi nalazi bili negativni na prisustvo koronavirusa.

Do sada su u Županiji Zapadnohercegovačkoj 74 osobe bile pozitivne na prisustvo koronavirusa. S područja Širokog Brijega je 58 osoba, 12 iz Gruda, 4 iz Posušja i u Ljubuškom nema oboljelih osoba, a u samoizolaciji se trenutno nalaze 455 osobe na prostoru ove županije.

RS: Danas u podne stupa zabrana kretanja van mjesta prebivališta

U Republici Srpskoj danas u podne stupiće na snagu zabrana kretanja van mjesta prebivališta s ciljem sprečavanja širenja virusa korona.

Zabrana kretanja van mjesta prebivališta na snazi je danas od 12.00 časova do sutra u 18.00 časova, najavljeno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.