Na portalu BHRT-a pratite iz minute u minutu vijesti vezane za pandemiju koronavirusa u svijetu. Najnovije informacije nalaze se u vrhu članka.

U svijetu je od koronavirusa umrlo preko 200.000 ljudi od decembra 2019. godine. Više od 2,9 miliona ljudi zvanično je zaraženo korona virusom u 193 zemlje i teritorije. Od ukupnog broja zaraženih najmanje 875,299 ljudi se smatra izliječenim.

Turska: Zaraženo 110.130, umrlo 2.805 lica

U Turskoj je od virusa korona ukupno zaraženo 110.113 lica, a preminulo je 2.805 ljudi. Broj lica zaraženih virusom korona povećan je za 2.357 u protekla 24 časa, dok je još 99 lica umrlo. Od ove virusne infekcije do sada se oporavilo 29.140 ljudi.

Francuska: U posljednja 24 časa umrle 242 osobe

Broj preminulih od posljedica infekcije virusom korona u Francuskoj porastao je na 22.856 nakon što su u protekla 24 časa registrovana još 242 smrtna slučaja. U međuvremenu, Vlada razmatra moguće ublažavanje mjera restrikcije koje su na snazi od sredine marta. Od posljedica infekcije do sada se oporavilo 44.594 osoba. U Francuskoj je zaraženo 161.488 osoba.

Pad smrtnih slučajeva u Italiji: U posljednja 24 časa 260 mrtvih

U posljednja 24 časa u Italiji je umrlo 260 osoba, tako da ukupan broj umrlih iznosi 26.644. Ozdravilo je ukupno 64.928 osoba, a oboljelih ima 256 više nego juče, odnosno ukupno oboljelih ima 106.103.

U Grčkoj četiri nova smrtna slučaja

Grčke vlasti saopštile su da je u protekla 24 časa došlo do četiri nova smrtna slučaja od Kovida-19, što znači da se ukupan broj povećao na 134. Postoji 11 novih potvrđenih slučajeva zaraze, čime se broj zaraženih popeo na 2.517. Broj ljudi na respiratorima smanjio se na 46, dok je 64 pacijenta napustilo intenzivnu njegu.

Saudijska Arabija: Produžena suspenzija avio saobraćaja i gradskog prevoza

Saudijska Arabija produžiće suspenziju međunarodnih i domaćih letova do danjeg, uz izuzetak u vanrednim okolnostima, zbog pandemije virusa korona. Suespenzija će i dalje važiti za vozove, autobuski i taksi saobraćaj, a lica zaposlena u državnom sektoru nastaviće da rade kod kuće, saopćeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova te zemlje.

Peru: Od virusa COVID-19 preminulo 17 policajaca, ukupno 700 preminulih

Ministar unutrašnjih poslova Perua Carlos Moran podnio je ostavku nakon smrti 17 policijskih službenika, koji su bili zaraženi koronavirusom. U Peruu na koronavirus je pozitivna 25.331 osoba, a preminulo je 700.

SAD: Od koronavirusa umrlo 54,357 osoba

U Sjedinjenim Američkim Državama u protekla 24 sata od virusa COVID-19 umrlo je preko 1.900 osoba. Ukupan broj preminulih trenutno iznosi 54,357 osoba. Zaraženo je 963,472, dok se oporavilo 118,336 ljudi, objavio je “Worldometers”.

Holandija: Od koronavirusa umrlo još 66 osoba, novozaraženih 655

U Holandiji je potvrđeno 655 novozaraženih virusom korona i ukupan broj iznosi 37.845, dok je još 66 osoba preminulo.Ukupan broj umrlih u Holandiji sada iznosi 4.475, objavio je “Worldometers”.

Policijski sat djelimično ukinut u Saudijskoj Arabiji

Policijski sat, uveden kao mjera sprečavanja širenja koronavirusa, djelimično je ukinut u Saudijskoj Arabiji. Kralj Selman bin Abdulaziz objavio je danas odluku kojom će se policijski sat primjenjivati od devet do 17 sati, po lokalnom vremenu. Ova naredba će se primjenjivati do 13. maja, a ona ne važi i za Mekku i naselja u karantinu.

U Iranu broj preminulih od posljedica koronavirusa porastao na 5.710

U Iranu broj preminulih od posljedica koronavirusa porastao na 5.710. U Iranu je u protekla 24 sata od posljedica COVID-19 preminulo još 60 osoba, čime je ukupan broj preminulih porastao na 5.710. Potvrđeno 1.153 nova slučaja zaraze, te da ukupan broj zaraženih u toj zemlji trenutno iznosi 90.481, objavio je “Worldometers”.

Tokio: Registrovana 72 nova slučaja zaraze, najmanje od 1.aprila

U Tokiju su registrovao 72 novozaražena lica virusom korona, što je najmanje na dnevnom nivou od 1. aprila, javila je agencija Kjodo. U Tokiju je do sada zaraženo 3.900 ljudi.U Japanu je sada broj zaraženih dostigao 13.231, dok je 360 ljudi umrlo.

U Španiji 288 novih smrtnih slučajeva, najmanje u posljednjem mjesecu

Španija danas da je broj dnevnih smrtnih slučajeva povezanih s koronavirusom pao na najniži nivo u posljednjih mjesec dana, a smrtno je stradalo 288 osoba u prethodna 24 sata.To je rezultiralo ukupnim brojem smrtnih slučajeva od 23.190 osoba, dok je dan ranije taj broj iznosio 22.902, saopćilo je ministarstvo zdravstva, prenio je Reuters.

Belgija: Novih 177 smrtnih slučajeva, ukupno preminulih 7,094

U Protekla 24 sata u Belgiji je registrovano novih 177 smrtnih slučajeva i 809 novozaraženih koronavirusom. Ukupno je zaraženo 46,134 osoba, dok je preminulo7,094 ljudi, objavio je “Worldometers”.

U Rusiji 6,361 noih slučajeva zaraze, ukupno 80,949, a preminulih 747

U Rusiji je od posljedica zaraze koronavirusom preminulo još 66 osoba, pa je ukupan broj preminulih 747. Zaraženo je još 6,361, a ukupan broj zaraženih sada iznosi 80,949 osoba, objavio je “Worldometers”.

Italija: Firme počinju da rade 4. maja, škole u septembru

Premijer Italije Giuseppe Conte saopćio je da će firme u Italiji početi raditi 4. maja u okviru ublažavanja mjera restrikcije uvedenih zbog pandemije virusa korona, dok će škole sačekati septembar.Italija je najgore pogođena država Evrope virusom korona i prva koja je uvela blokadu u martu.

Guverner New Yorka omogućio testiranje na Covid-19 u apotekama

Testiranje na koronavirus proširit će se diljem američke savezne države New York, pod izvršnom naredbom guvernera Andrewa Cuomoa, koja je najavljena u subotu.U sklopu izvršne naredbe, apoteke će moći provoditi testiranja na koronavirus što je ključni element u koraku ka eventualnom ponovnom otvaranju države.

U Kini 11 novih slučajeva zaraze bez smrtnih slučajeva, a u Južnoj Koreji 10

Kina je potvrdila još 11 slučajeva koronavirusa i nijedan novi smrtni slučaj već 11. dan zaredom. Broj pozitivnih slučajeva na koronavirus povećan je na 82.827. Južna Koreja je potvrdila još 10 slučajeva koronavirusa u protekla 24 sata. Državni centri u Koreji za kontrolu i prevenciju bolesti saopćili su da je ukupan broj zaraženih virusom iznosio 10.728 sa 242 smrtna slučaja.

Novih 15 zaraženih koronavirusom na Tajlandu

Tajland je danas registrovao 15 novih slučajeva infekcije virusom korona i nijedan smrtni ishod. Ukupan broj oboljelih od izbijanja pandemije u januaru povećan na 2.922, dok je 51 osoba umrla.

U Argentini karantin produžen do 10. maja

Mjera karantina, poduzeta zbog širenja novog koronavirusa, a uvedena 20. marta, u Argentini je produžena treći put.Predsjednik Alberto Fernandez, najavio je da će preventivna i obavezna društvena izolacija, koja je produžena do 12. aprila, a zatim do 26. aprila, biti nastavljena do 10. maja.

Njemačka: Od virusa oboljelo 154.175 ljudi

U Njemačkoj je od virusa korona oboljelo 154.175 ljudi nakon što je zaraza potvrđena u još 1.737 slučajeva, saopštio je danas Institut “Robert Koh”.

Broj zaraženih juče je povećan za 2.055.

U Njemačkoj je u posljednja 24 časa od posljedica infekcije virusom korona umrlo 140 ljudi, čime je ukupan broj žrtava Kovida-19 povećan na 5.640.

Mađarska: Još 57 slučajeva zaraze i 10 smrtnih slučajeva

U Mađarskoj je zabilježeno još 57 novih slučajeva zaraze, čime ukupan broj zaraženih u ovoj zemlji iznosi 2.500. Do sada su 272 osobe preminule.

Meksiko: Nove 84 žrtve koronavirusa

U Meksiku su preminula još 84 lica od posljedica zaraze virusom, tako da ukupan broj smrtnih slučajeva sada iznosi 1.305, dok je ukupno zaraženo 13.842 državljana Meksika.