Početkom proljeća, navikli smo da počinju i brojne kulturne manifestacije, ali i privredne. Ovog proljeća to nije slučaj budući da su zbog pandemije korona virusa prolongirane ili u potpunosti otkazane brojne manifestacije. Hercegovina je tako za sada ostala bez četiri značajne manifestacije. Ipak, nade ima da do kraja godinu budu ipak održane.

Kraj je aprila i do sada su, u normalnim uslovima, trebale biti završene dvije manifestacije u Mostaru – Međunarodni sajam privrede i Mostarska liska. Mostarsko proljeće je ovog ponedjeljka trebalo biti otvoreno, a na pragu je bio i još jedan Večeranjkov pečat. Ipak, pandemija je učinila svoje, te vrata manifestacija nisu niti otvorena. Nada ipak nije umrla jer organizatori pokušavaju naći model za drugačiji način održavanja manifestacija.

JOSIP MUSELIMOVIĆ, počasni predsjednik Matice hrvatske Mostar

„Ozbiljno radimo na izradi monografije kojom će biti obilježeno 20 godina Mostarskog proljeća i pripremamo takođe obilježiti 100. broj od izlaska časopisa „Motrišta“. Od programa koji su bili planirani, a koje je moguće izvesti bez prisustva publike ili uz neki najmanji broj ljudi, učinićemo to što budemo mogli“.

DALFINA BOŠNJAK, direktorica Mostarskog sajma privrede

„Promišljamo dal’ to da ostavimo za 10.mjesec, potkraj godine. Nama je se to učinilo zgodno, ovako 10. mjesec, jer nam je i berba grožđa, pa bismo to zaokružili u jednu cjelinu, ali ako se i ne mogne, šta sad. Idemo dalje, radićemo sljedeću godinu, naši izlagači ostaju uz nas“.