Nedopustivo je da nemamo krizni štab na državnom nivou, tj. krizni štab Bosne i Hercegovine. U tom slučaju ne bismo razgovarali sada o ovome, pošto bismo imali ujednačene norme, izjavila je za BHRT, komentirajući ukidanje mjera restrikcije u Federaciji BiH, politička analitičarka Ivana Marić.

Prema njenom riječima, vidimo da se ukidanjem policijskog sata, bez ikakvog objašnjenja, dovodi u pitanje uopće svrsishodnost njegovog postojanja i prije toga, tj. njegovog uvođenja.

“Vidimo da nisu konsultirali stručnjake prilikom ukidanja, znači, nisu ih konsultirali ni prilikom uvođenja ovih mjera”, smatra Marić.

“To je ono što je najveći problem za Bosnu i Hercegovinu. Posebno u Federaciji BiH vidimo taj problem, da se stručnjaci ne pitaju ništa i da zbog toga građani imaju osjećaj nesigurnosti. Uvode se striktne mjere, a onda se naglo prekidaju, tako da se, jednostavno, to moralo malo drugačije raditi, moralo se objašnjavati građanima zašto se uvode mjere i, posebno sada, zašto se otkazuju”, kazala je ona.

Marić smatra kako posebno objašnjenje zaslužuje činjenica da postoji koincidencija između odluke o ukidanju restriktivnih mjera i početka mjeseca ramazana, dakle, pitanje je da li je tih mjera trebalo biti i do sada.

“Ja mislim da, u stvari, nije problem sada ovo ukidanje policijskog sata već pitanje zašto je on bio potreban ili ono što je zanimljivo, a što se dešava u zadnje vrijeme sa odlukama Vlade Federacije BiH, kao i kantonalnim odlukama, posebno u Sarajevu – da niko ne zna ko stoji iza tih odluka” mišljenja je ona.

“Vidimo da se donose neke odluke, da prebacuju odgovornost ko je to donio, na čiji prijedlog – tako je isto bilo i sa ovom odlukom. Mislim da je sasvim ispravno bilo da se tokom mjeseca ramazana ukinuo policijski sat ili su ga trebali samo malo pomjeriti kasnije, tako da ne bi otežavao vjernicima koji poste da obavljaju svoju svetu dužnost. Mislim da je samo trebalo objasniti i slušati, ako već imamo ministra unutrašnjih poslova koji od početka govori da policijski sat nije potreban i koji je sada i predlagao da se to odgodi, pa da bude možda od 11 do 4 ili malo kraće. Te odluke donose neki ljudi koji su tu za sve zaduženi i za sve nadležni, umjesto da slušamo stručnjake”, izjavila je Ivana Marić.