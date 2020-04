Na portalu BHRT-a pratite sve vijesti vezane za epidemiju koronavirusa u našoj zemlji. Najnovije informacije nalaze se na vrhu članka.

 Zaraženi Umrli Oporavljeni BiH 1678 65 699 FBiH 891 33 317 RS 767 30 369 Brčko Distrikt 20 2 13

U Kozarskoj Dubici pogrošana epidemiološka situacija

U opštini Kozarska Dubica u proteklih nekoliko dana pogoršana je epidemiološka situacija, tokom koje je potvrđeno pet novih slučajeva infekcije virusom korona. Pod epidemiološkim nadzorom su 52 lica, dok je period nadzora i izolacije završen za 449 osoba. U karantinu u Osnovnoj školi “Sveti Sava” boravi jedna osoba, a Komunalna policija danas je kontrolisala 10 lica u kućnoj izolaciji, te konstatovala da je u svim slučajevima ispoštovana ta mjera.

KS: Bez novooboljelih u protekla 24 časa

Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, tokom protekla 24 časa u Kantonu Sarajevo izvršeno je 118 laboratorijskih testiranja na prisustvo koronavirusa. Nije bilo novih potvrđenih slučajeva infekcije ovim virusom, dok su tri osobe retestirane. Ukupan broj oboljelih od zarazne bolesti KOVID-19 u Kantonu Sarajevo iznosi 105, a ukupan broj oporavljenih je 49.

HNŽ: Jedna osoba preminula, u 24 časa pet novozaraženih u Mostaru

U bolnici se trenutno liječi 20 bolesnika. Tri bolesnika su na respiratoru i izrazito teškog kliničkog stanja, a tri na potpornoj terapiji kisikom. Ostali bolesnici su stabilno bez pogoršanja. Jedan bolesnik otpušten je na kućno liječenje.

U posljednja 24 časa, u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar, na KOVID-19 testirano je 137 uzorka. Pozitivnih u HNŽ ukupno je 5 – svi iz Mostara.

Županijski i opštinski sanitarni inspektori izdali su u protekla 24 časa 29 rješenja o samoizolaciji i izolaciji, što je ukupno 2.931. Prema izvještaju iz MUP-a HNŽ, u posljednja 24 časa nije bilo prekršitelja rješenja o samoizolaciji i izolaciji.

Brčko: 20 zaraženih, 13 oporavljenih

Još jedno lice iz Brčkog zaraženo je virusom korona, a riječ je o muškarcu (67) koji od ranije boravi na liječenju u Banjaluci, gdje je imao operativni zahvat, saopšteno je iz Kriznog štaba distrikta za BHRT.

Od 20 lica u Brčkom kod kojih je do sada potvrđen kovid-19, izliječeno je njih 13, dvoje je ranije preminulo. Pod zdravstvenim nadzorom nalazi se 455 osoba.

FBiH: Za prvomajske praznike predloženo ograničavanje kretanja starijima od 65 i mlađima od 18 godina

Krizni štab Federacije Bosne i Hercegovine jutros je održao sjednicu na kojoj je pripremio set mjera, imajući u vidu epidemiološku situaciju, rekao je danas u Sarajevu član Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva i pomoćnik ministra za javno zdravlje Goran Čerkez.

Prnjavor: Dva lica pozitivna na koronavirus

Na području opštine Prnjavor danas su potvrđena dva nova slučaja infekcije virusom korona, čime je broj oboljelih od početka epidemije povećan na 21. Pod zdravstvenim nadzorom nalazi se 109 lica.

Prijedor: Troje novooboljelih, dvoje na UKC

U posljednja 24 časa u Prijedoru ima troje novooboljelih od virusa korona. Sve tri osobe su sa dosta komorbiditeta, a svi njihovi kontakti, kojih je do sada identifikovano 11, stavljeni su u izolaciju i testirani, te se čekaju rezultati. U kućnoj izolaciji su 46 lica, 38 je u karantinu, dok je 1.265 izašlo iz zdravstvenog nadzora.

Osim tri nova slučaja u Prijedoru, registrovana su još tri nova slučaja u Oštroj Luci.

Trebinje: Novozaraženi se liječio u Banjaluci

Novozaraženi virusom korona u Trebinju je lice koje se od 13. aprila nalazilo na liječenju u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banjaluci, gdje je i testirano. Ovo lice je juče vozilom trebinjske bolnice prevezeno iz Banjaluke na dalje liječenje u ovu ustanovu u Trebinju. Novi virus korona potvrđen je kod 22 građana Trebinja, od kojih je njih sedam prebolovalo Kovid-19 i sada se nalaze u kućnoj izolaciji.

Negativno 38 prvotestiranih štićenika Doma za stara lica Zenica

Prva grupa od 38 testiranih štićenika JU Dom za stara lica Zenica negativna je na koronavirus, potvrdio je Feni direktor te ustanove Kemal Efendić. Јuče je testirana i druga grupa u kojoj su bili preostalih 36 korisnika usluga doma. Rezultati se još čekaju.

Brčko Distrikt: Građani će ići u šatorsko naselje

Komandant Štaba, gradonačelnik Brčko distrikta BiH Siniša Milić, izdao je juče Naredbu o izmjeni Naredbe kojom se građani Brčko distrikta Bosne i Hercegovine koji ulaze iz inostranstva na teritoriju Bosne i Hercegovine, nakon procesa u trijažnoj ambulanti, smještaju u šatorsko naselje na stadionu FK „Jedinstvo“ do utvrđivanja postojanja uslova za kućnu samoizolaciju. Ispunjavanje uslova za kućnu samoizolaciju utvrđuje kabinet gradonačelnika / Inspektorat.

Postojanje uslova za kućnu samoizolaciju podrazumijeva najmanje jednu prostoriju u kojoj će boraviti lice u samoizolaciji, a koja je odvojena od korištenja ostalih ukućana i ima odvojen mokri čvor.

Ukoliko ne postoje uslovi za kućnu samoizolaciju, građaninu Brčko distrikta BiH koji je ušao iz inostranstva na područje Bosne i Hercegovine određuje se mjera karantina u trajanju od 14 dana.

Kotor Varoš: Nvozaražene dvije žene i dva muškarca

U opštini Kotor Varoš virusom korona zaražene su još četiri osobe: dvije žene i dva muškarca. Na području ove opštine ukupno je zaraženo deset ljudi, a 17 osoba je izliječeno. Pod zdravstvenim nadzorom su 94 lica, a u karantinu je sedam osoba.

MUP RS: Zabranu kretanja prekršilo 39 osoba

Zabranu kretanja u posljednja 24 časa u Republici Srpskoj prekršilo je 39 osoba. Jedna osoba je prekršila izrečenu mjeru kućne izolacije. Iz MUP-a RS ponovo apeluju na građane da poštuju zaključak Štaba za vanredne situacije o obaveznom provođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane koronavirusom.

KCUS: 34 nova slučaja zaraze

U Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu od testirana 462 uzorka, kod 34 lica je potvrđen virus korona.

“Lica kod kojih je test na virus pozitivan su iz Maglaja, Zavidovića, Bosanskog Petrovca, Žepča i Cazina”, potvrđeno je iz ove zdravstvene ustavnove.

Na Klinici za plućne bolesti Podhrastovi trenutno je hospitalizovano pet pacijenata.

Dva nova smrtna slučaja od koronavirusa u Banjaluci

U protekla 24 sata u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske preminula dva pacijenta kod kojih je potvrđeno prisustvo novog korona virusa.

Šeranić: 59 novih slučajeva u RS, jedan u Brčko Distriktu

U protekla 24 časa u RS je testirano ukupno 677 uzoraka, potvrđen je virus koj još 59 osoba, od toga 58 u RS i jedna u Brčko Distriktu.

U Kantonu Sarajevo dvoje novooboljelih od koronavirusa

Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, tokom proteklih 24 sata u Kantonu Sarajevo izvršeno je 105 laboratorijskih testiranja na prisustvo koronavirusa. Kod dvije osobe potvrđena je infekcija ovim virusom, tako da ukupan broj oboljelih od zarazne bolesti COVID-19 u Kantonu Sarajevo iznosi 138.

Banjaluka: Za 1. maj radiće samo dežurne službe

Gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić rekao je da je gradski Štab za vanredne situacije analizirao situaciju i mjere koje su ublažene odlukom Republičkog štaba za vanredne situacije.

Radojičić je rekao da 1. maja neće raditi trgovine i usluge u Banjaluci, odnosno da će raditi samo dežurne službe, bez obzira na dužinu trajanja policijskog časa.

ŽZH: Jedna pozitivna osoba, zatvoren klaster u Grudama

Zavod za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke izvjestio je o jednoj pozitivnoj osobi na korona virus (Covid-19) s područja Širokog Brijega.

Do sada je u Županiji Zapadnohercegovačkoj 76 osoba bilo pozitivno na prisustvo korona virusa. S područja Širokog Brijega je 59 osoba, 13 iz Gruda i 4 osobe iz Posušja. Ukupno je do sad 23 oporavljenih na prostoru Županije. U Posušju su sve osobe oporavljene, a u Grudama je do sad jedan klaster zatvoren.

U samoizolaciji se trenutno nalazi 445 osoba na prostoru ŽZH od čega 178 osoba s područja Širokog Brijega, 102 s područja Posušja, 96 iz Ljubuškog i 69 osoba iz Gruda.

Smanjenje mjera restrikcije u HNŽ-u

Pehar na upit BHRT-a o neregistrovanom smrtnom slučaju: Do eventualnih grešaka može doći

Direktor Zavoda za javno zdravstvo FBiH Davor Pehar odgovorio je na pitanje BHRT o novom smrtnom slučaju koji je zaveden tek jučer u bazi Zavoda. Smrtni slučaj se desio 21.4. u Sarajevu.

