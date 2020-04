Na portalu BHRT-a pratite sve vijesti vezane za epidemiju koronavirusa u našoj zemlji. Najnovije informacije nalaze se na vrhu članka.

 Zaraženi Umrli Oporavljeni BiH 1678 65 689 FBiH 891 33 308 RS 767 30 369 Brčko Distrikt 20 2 12

KCUS: 34 nova slučaja zaraze

U Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu od testirana 462 uzorka, kod 34 lica je potvrđen virus korona.

“Lica kod kojih je test na virus pozitivan su iz Maglaja, Zavidovića, Bosanskog Petrovca, Žepča i Cazina”, potvrđeno je iz ove zdravstvene ustavnove.

Na Klinici za plućne bolesti Podhrastovi trenutno je hospitalizovano pet pacijenata.

Dva nova smrtna slučaja od koronavirusa u Banjaluci

U protekla 24 sata u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske preminula dva pacijenta kod kojih je potvrđeno prisustvo novog korona virusa.

Šeranić: 59 novih slučajeva u RS, jedan u Brčko Distriktu

U protekla 24 časa u RS je testirano ukupno 677 uzoraka, potvrđen je virus koj još 59 osoba, od toga 58 u RS i jedna u Brčko Distriktu.

U Kantonu Sarajevo dvoje novooboljelih od koronavirusa

Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, tokom proteklih 24 sata u Kantonu Sarajevo izvršeno je 105 laboratorijskih testiranja na prisustvo koronavirusa. Kod dvije osobe potvrđena je infekcija ovim virusom, tako da ukupan broj oboljelih od zarazne bolesti COVID-19 u Kantonu Sarajevo iznosi 138.

Banjaluka: Za 1. maj radiće samo dežurne službe

Gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić rekao je da je gradski Štab za vanredne situacije analizirao situaciju i mjere koje su ublažene odlukom Republičkog štaba za vanredne situacije.

Radojičić je rekao da 1. maja neće raditi trgovine i usluge u Banjaluci, odnosno da će raditi samo dežurne službe, bez obzira na dužinu trajanja policijskog časa.

ŽZH: Jedna pozitivna osoba, zatvoren klaster u Grudama

Zavod za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke izvjestio je o jednoj pozitivnoj osobi na korona virus (Covid-19) s područja Širokog Brijega.

Do sada je u Županiji Zapadnohercegovačkoj 76 osoba bilo pozitivno na prisustvo korona virusa. S područja Širokog Brijega je 59 osoba, 13 iz Gruda i 4 osobe iz Posušja. Ukupno je do sad 23 oporavljenih na prostoru Županije. U Posušju su sve osobe oporavljene, a u Grudama je do sad jedan klaster zatvoren.

U samoizolaciji se trenutno nalazi 445 osoba na prostoru ŽZH od čega 178 osoba s područja Širokog Brijega, 102 s područja Posušja, 96 iz Ljubuškog i 69 osoba iz Gruda.

Smanjenje mjera restrikcije u HNŽ-u

Pehar na upit BHRT-a o neregistrovanom smrtnom slučaju: Do eventualnih grešaka može doći

Direktor Zavoda za javno zdravstvo FBiH Davor Pehar odgovorio je na pitanje BHRT o novom smrtnom slučaju koji je zaveden tek jučer u bazi Zavoda. Smrtni slučaj se desio 21.4. u Sarajevu.

