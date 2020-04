Nema lijeka za oboljele od koronavirusa, mi liječimo posljedice zaraze, odnosno sprečavamo nastanak sekundarnih infekcija i drugih komplikacija, izjavio je za BHRT generalni direktor UKC RS Vlado Đajić.

Istakao je da ljudi još nemaju razvijenu svijest o opasnosti ovog virusa, te da respiratori ne liječe, već odgađaju smrt u preko 50 odsto slučajeva.

“Jedini lijek jeste prevencija i mi apelujemo na stanovnike da koriste upravo taj lijek”, rekao je Đajić, te pozvao građane da koriste zaštitnu opremu i maske, te da se bolje disciplinuju i distanciraju.

Kako je rekao, zbog zaraze koronavirusom, u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske hospitalizovan je 121 pacijent, a više od polovine ima tešku upalu pluća i nekoliko njih je na respiratorima.

Naglasio je da imaju dovoljno lijekova i da pacijentima daju terapiju koja se koristi u svim državama, te da daju sve od sebe kako bi ih što bolje liječili.

Đajić je istakao da nakon osam nedjelja BiH i dalje ima veliki broj zaraženih te da se, kako je rekao, nešto mora mijenjati.

“Mi dosta toga gledamo na Zapad i njihovo ublažavanje mjera, ali ono što nismo ‘prepisali’ jesu novčane kazne za nepoštivanje naredbi”, rekao je Đajić.

Dodao je da, ukoliko dođe do masovnog obolijevanja ljudi, kao što je to bilo u pojedinim zapadnim zemljama, moglo bi doći i do narušavanja zdravstvenog sistema, što dovodi do oboljenja zdravstvenih radnika.