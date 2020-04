Na portalu BHRT-a pratite sve vijesti vezane za epidemiju koronavirusa u našoj zemlji. Najnovije informacije nalaze se na vrhu članka.

 Zaraženi Umrli Oporavljeni BiH 1759 70 728 FBiH 919 34 334 RS 820 34 381 Brčko Distrikt 20 2 13

Republički štab RS: Ograničenja kretanja tokom prvomajskih praznika

Republički štab za vanredne situacije donio je zaključak kojim se zabranjuje kretanje od petka, 1. maja od 12.00 sati do subote u 05.00 i subote od 12.00 do nedjelje u 05.00, te od nedjelje u 12.00 do ponedjeljka u 05.00.

Građani u Republici Srpskoj ova tri dana moći će se kretati samo od 5 sati ujutro do podneva.

FŠCZ: Sutra počinje trodnevni policijski sat u Federaciji BiH

Federalni štab Civilne zaštite donio je naredbu kojom se za 1. maj zabranjuju okupljanja više od pet osoba na jednom mjestu, a prva tri dana maja u Federaciji BiH bit će uveden policijski sat u trajanju od 22.00 do 5.00 sati.

Koronavirusom zaraženo 12 radnika dobojske bolnice

Od deset novozaraženih osoba koronavirusom u Doboju, osam su zdravstveni radnici, pa je sada na Covid-19 pozitivno ukupno 12 radnika dobojske bolnice.

Ostalih sedam pozitivnih na virus korona su članovi njihovih porodica, rekao je danas direktor dobojske bolnice Mladen Gajić.

Među zaraženim zdravstvenim radnicima su jedan ljekar i 11 medicinskih sestara i tehničara.

Epidemiološka situacija u HBŽ-u stabilna

Ravnateljica Županijskog zavoda za javno zdravstvo Hercegbosanske županije (HBŽ) dr. Dijana Mamić epidemiološku situaciju u HBŽ-u ocijenila je stabilnom.

Do sada je na području HBŽ-a evidentiran 41 slučaj Covida-19, jedan slučaj završio je smrtnim ishodom, pet osoba se vodi kao izliječeno, dok je aktivno još 35 slučajeva.

“Zadovoljna sam kako se odvija situacija s koronavirusom u našoj županiji. Mogu s ponosom istaknuti da već jedanaesti dan u Livnu nemamo novooboljelih, u Tomislavgradu protječe šesti dan bez novooboljelih, dok u ostalim općinama u županiji uopće nemamo zaraženih”, kazala je dr. Mamić.

U HNK 12 novih slučajeva Covida-19, svi iz Mostara

U posljednja 24 sata u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici (SKB) Mostar na Covid-19 testirano je 258 uzoraka, a pozitivnih u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (HNK) bilo je 12 osoba, svi iz Mostara, saopćeno je iz Štaba civilne zaštite HNK.

U BPK Goražde povećan broj oporavljenih od koronavirusa

Epidemiološka situacija na području Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde je stabilna i nema novoinficiranih osoba koronavirusom, potvrdio je ministar zdravstva tog kantona Eniz Halilović.

Po njegovim riječima, povećan je broj oporavljenih osoba.

“U BPK Goražde trenutno su četiri osobe inficirane koronavirusom, dok je oporavljeno 18 osoba, tako da smo zadovoljni trenutnim stanjem na području kantona. Svi ovi rezultati, kao i pohvale koje smo dobili sa nivoa Federacije BiH, dokaz su da smo ispoštovali sve planove i mjere koje su naložene”, istakao je Halilović.

Kanton Sarajevo: Još tri osobe pozitivne na koronavirus

U Kantonu Sarajevo u protekla 24 sata na koronavirus testirano je 110 osoba, a pozitivne su bile tri osobe, rekla je predsjednica Kriznog štaba Ministarstva zdravstva KS prof. dr. Aida Pilav.

Kazala je da je u proteklih mjesec dana broj testiranja u KS povećan za deset posto, te da je epidemiološka situacija u ovom trenutku zadovoljavajuća, ali podsjeća da je za vrijeme prvomajskih praznika potreban oprez kako se situacija ne bi pogoršala.

Prvi slučaj koronavirusa u Donjem Vakufu

Registriran je prvi slučaj koronavirusa u Donjem Vakufu, a radi se o jedinoj osobi koja je bila pozitivna na COVID-19 prilikom posljednjeg testiranja više od 250 građana s područja Srednjobosanskog kantona.

Informaciju je potvrdio direktor Javne ustanove “Dom zdravlja“ u tom gradu Hamdija Mlinarević.

Iz ove zdravstvene ustanove pozvali su građane da poštuju sve izdate mjere i naredbe kriznih štabova, s ciljem prevencije širenja pojave koronavirusa u općini Donji Vakuf.

Tri uposlenika Ministarstva za ljudska prava izliječena od koronavirusa

Tri uposlenika Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, koji su bili inficirani koronavirusom, dobili su negativne kontrolne rezultate testiranja čime je potvrđeno njihovo izlječenje tako da u Ministarstvu trenutno nema osoba sa potvrđenim koronavirusom.

U Ministarstvu su poduzete sve raspoložive mjere prevencije širenja koronavirusa uključujući i detaljnu dezinfekciju prostorija Ministarstva. Svi uposlenici koji su bili u kontaktu sa inficiranim kolegama su se javili nadležnim epidemiolozima nakon čega ih je više i testirano na koronavirus i svi su do sada dobili su negativne rezultate testiranja.

Čerkez: U FBiH novih 27 pozitivnih slučajeva na Covid-19

Član Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva i pomoćnik ministra za javno zdravlje Goran Čerkez rekao je da je od 1030 testiranih uzoraka u posljednja 24 sata u FBiH 27 pozitivno na Covid 19.

Ukupno do sada je 17. 295 osoba testirano, a 918 je pozitivno.

Višković: Zbog povećanja oboljelih od koronavirusa u RS pooštravaju se kazne

Premijer Republike Srpske Radovan Višković izjavio je da je broj novozaraženih koronavirusom u tom bh. entitetu posljednjih dana zabrinjavajući i upozoravajući te najavljuje da će danas Vlada usvojiti uredbu sa zakonskom snagom na osnove koje će i komunalna policija i inspektori i pripadnici MUP-a moći kažnjavati neodgovorne građane koji krše mjere, koje se odnose na nošenje zaštitne opreme, nepoštivanja karantina, okupljanja i drugog.

Ako neodgovorni pojedinci nastave da krše mjere, nadležni će vjerovatno, kako kaže, biti prinuđeni preduzimati represivnije mjere.

SBK: U protekla tri dana jedan slučaj zaraze

U Srednjobosanskom kantonu (SBK) je u protekla tri dana tesirano 258 uzoraka, od kojih je jedan pozitivan na koronavirus, saopštio je danas direktor Zavoda za javno zdravstvo SBK Sead Karakaš.

On je novinarima rekao da je virusom zaražen vozač iz Donjeg Vakufa, koji je zaposlen u međunarodnom transportu, a odranije se nalazi u samoizolaciji.

Koronavirus je do sada u SBK potvrđen kod ukupno 34 osobe, među kojima je 24 oporavljenih, a jedna osoba je preminula.

KS: Hitni medicinski timovi izvršili 121 testiranje

Hitni medicinski timovi JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo u srijedu su izvršili 121 testiranje pacijenata kod kojih postoji medicinska indikacija kao mogućnost zaraze koronavirusom.

Uzimanje briseva kod pacijenata sa sumnjom na COVID-19 radi se i u novootvorenim COVID-19 ambulantama u Saraj-Polju, Ilidži i Semizovcu uz maksimalne mjere zaštite, sa odvojenim ulazima za osoblje i pacijente.

RS: Zabranu kretanja prekršile 24 osobe

Zabranu kretanja u Republici Srpskoj prekršile su 24 osobe, potvrđeno je iz policije. Radi se o podacima za protekla 24 sata, a odnose se na kršenje zabrane kretanja svim osobama na javnim površinama od 20 do pet sati, kao i ograničenja kretanja osoba starijih od 65 godina u vrijeme pandemije koronavirusa.

U Republici Srpskoj 53 nova slučaja koronavirusa, ukupno 820

U protekla 24 časa u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske i Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske izvršeno je testiranje 627 laboratorijskih uzoraka, a koronavirus je potvrđen kod još 53 osobe.

Riječ je o 20 muškaraca i 33 žene.

KCUS: Testirano 430 uzoraka, 16 pozitivnih na Covid-19

Četiri slučaja su iz Sarajeva, osam iz Maglaja te četiri iz Bihaća, od čega su dva retestirana.

Kanton 10 bez novozaraženih

U posljednjih 48 sati na području Kantona 10 nije bilo novih slučajeva koronavirusa. Testirane su 24 osobe i sve su bile negativne, doznaje Fena iz Kriznog štaba civilne zaštite. U tom kantonu dosad je potvrđen 41 slučaj Covid-19, a preminula je jedna osoba.

ZHK: Nema novih slučajeva Covid-19

Nijedna juče testirana osoba sa područja Zapadnohercegovačkog kantona (ZHK) nije pozitivna na koronavirus, izvijestio je Zavod za javno zdravstvo ZHK.

Do sada je u tom kantonu potvrđeno 76 slučajeva zaraze – Široki Brijeg 59, Grude 13, Posušje četiri. Rgistrovana su četiri smrtna slučaja. U samoizolaciji se trenutno nalaze 383 osobe, a 31 osoba je oporavljena.

UKC RS: Četiri osobe preminule od koronavirusa

U protekla 24 sata u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske preminula su četiri pacijenta kod kojih je potvrđeno prisustvo koronavirusa. Riječ o dvije žene i dva muškarca.

U Unsko-sanskom kantonu zabrinuti zbog 11 novozaraženih osoba

Posljednjom serijom testiranja na koronavirus u USK je ustavljeno 11 novozaraženih osoba. Pozitivne su četiri osobe iz Sanskog Mosta, tri iz Bosanskog Petrovca, te po dvoje građana iz Bihaća i Cazina. Do sada je testirano 1.762 građana kantona i evidentirano je 88 pozitivnih rezultata na koronavirus. Sedam smrtnih slučajeva se povezuje sa bolešću COVID-19.

KS: Bez novooboljelih u protekla 24 časa

Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, tokom protekla 24 časa u Kantonu Sarajevo izvršeno je 118 laboratorijskih testiranja na prisustvo koronavirusa. Nije bilo novih potvrđenih slučajeva infekcije ovim virusom, dok su tri osobe retestirane. Ukupan broj oboljelih od zarazne bolesti COVID-19 u Kantonu Sarajevo iznosi 105, a ukupan broj oporavljenih je 49.

HNŽ: Jedna osoba preminula, u 24 časa pet novozaraženih u Mostaru

U posljednja 24 časa, u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar, na COVID-19 testirano je 137 uzorka. Pozitivnih u HNŽ ukupno je 5 – svi iz Mostara.

Županijski i opštinski sanitarni inspektori izdali su u protekla 24 časa 29 rješenja o samoizolaciji i izolaciji, što je ukupno 2.931. Prema izvještaju iz MUP-a HNŽ, u posljednja 24 časa nije bilo prekršitelja rješenja o samoizolaciji i izolaciji.

