 Zaraženi Umrli Oporavljeni BiH 1690 66 721 FBiH 903 34 327 RS 767 30 381 Brčko Distrikt 20 2 13

FŠCZ: Od 1. maja rade frizerski saloni i mali obrtnici, trodnevni policijski sat

Federalni štab Civilne zaštite donio je naredbu kojom se za 1. maj zabranjuju okupljanja više od pet osoba na jednom mjestu, a prva tri dana maja u Federaciji BiH bit će uveden policijski sat u trajanju od 22.00 do 5.00 sati.

Republički štab RS: Ograničenja kretanja tokom prvomajskih praznika

Republički štab za vanredne situacije donio je zaključak kojim se zabranjuje kretanje od petka, 1. maja od 12.00 sati do subote u 05.00 i subote od 12.00 do nedjelje u 05.00, te od nedjelje u 12.00 do ponedjeljka u 05.00.

Građani u Republici Srpskoj ova tri dana moći će se kretati samo od 5 sati ujutro do podneva.

U Unsko-sanskom kantonu zabrinuti zbog 11 novozaraženih osoba

Posljednjom serijom testiranja na koronavirus u USK je ustavljeno 11 novozaraženih osoba. Pozitivne su četiri osobe iz Sanskog Mosta, tri iz Bosanskog Petrovca, te po dvoje građana iz Bihaća i Cazina. Do sada je testirano 1.762 građana kantona i evidentirano je 88 pozitivnih rezultata na koronavirus. Sedam smrtnih slučajeva se povezuje sa bolešću COVID-19.

KS: Bez novooboljelih u protekla 24 časa

Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, tokom protekla 24 časa u Kantonu Sarajevo izvršeno je 118 laboratorijskih testiranja na prisustvo koronavirusa. Nije bilo novih potvrđenih slučajeva infekcije ovim virusom, dok su tri osobe retestirane. Ukupan broj oboljelih od zarazne bolesti COVID-19 u Kantonu Sarajevo iznosi 105, a ukupan broj oporavljenih je 49.

HNŽ: Jedna osoba preminula, u 24 časa pet novozaraženih u Mostaru

U posljednja 24 časa, u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar, na COVID-19 testirano je 137 uzorka. Pozitivnih u HNŽ ukupno je 5 – svi iz Mostara.

Županijski i opštinski sanitarni inspektori izdali su u protekla 24 časa 29 rješenja o samoizolaciji i izolaciji, što je ukupno 2.931. Prema izvještaju iz MUP-a HNŽ, u posljednja 24 časa nije bilo prekršitelja rješenja o samoizolaciji i izolaciji.

