Sutra ću predložiti da zabrana kretanja u Srbiji bude od četvrtka u 18 časova do subote u pet ujutru, a zatim subotu i nedelju do 18 časova da bude slobodno kretanje, izjavio je večeras predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

“Sutra ću predložiti Kriznom štabu da sutra, u četvrtak, 30. aprila u 18 časova počne zabrana kretanja do subote u pet ujutru, jer želimo da dobijemo dan i po koji su nam još veoma važni da bismo došli da imamo pet do sedam dana ispod pet odsto pozitivnih slučajeva”, naveo je on.

Kako je pojasnio, pred predstojeći prvomajski praznik, od subote u pet ujutru do 18 sati je dozvoljeno kretanje, pa od 18 časova do pet ujutru u nedjelju nije. U nedjelju je takođe kretanje dozvoljeno do 18 sati.

Vučić je za Radio-televiziju Srbije kazao i da se zabrana kretanja ne odnosi na penzionere, koji će i u petak, 1. maja imati “dva sata da budu sami na ulici”.

Predsjednik Srbije je kazao i da je moguće da se vanredno stanje koje je zbog pandemije koronavirusa uvedeno 15. marta ukine sljedeće nedjelje, a kada bude ukinuto više neće biti ni policijskog časa.

On je dodao i da postoji zabrana okupljanja za više od pet osoba.

Prethodno je Vlada Srbije saopštila da će zabrana kretanja biti od četvrtka, 30. aprila do ponedeljka, 4. maja u pet ujutru.