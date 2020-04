Predsjednik Kosova Hašim Tači je objavio da je potpisao ukaz o imenovanju novog mandatara za sastavljanje vlade Avdulahu Hotiju iz Demokratskog saveza Kosova.

Tači je objavio da je od predsjednika DSK Ise Mustafe danas dobio pismo kojim ga obavještava da prihvata uslove za imenovanje premijera, da su obezbijedili potreban broj glasova poslanika i da je, shodno tome, potpisao ukaz o imenovanju Avdulaha Hotija za mandatara za sastav nove vlade.

Mandatar ima 15 dana da pred Skupštinom predstavi program i sastav vlade.

Ukaz predsjednika se dostavlja sekretarijatu Skupštine Kosova, kao i zahtjev za održavanje vanredne sjednice Skupštine na kojoj će se glasati o novoj vladi kada se za to obezbijede potpisi 40 poslanika, a potom rukovodstvo Skupštine u roku od 48 časova treba da odredi datum održavanja sjednice na kojoj će se izabrati nova vlada.

Današnja “Koha ditore” je najavila mogućnost da Tači i DSK izbor nove vlade organizuju tokom vikenda, u vrijeme kada ne radi Ustavni sud, kako bi se onemogućilo podnošenje zahtjeva za ocjenu ustavnosti Tačijevog današnjeg ukaza.

To je za taj dnevnik izjavio dobro informisani izvor, dodavši da bi se time omogućilo glasanje za novu vladu na čelu s Hotijem, prije no što Ustavni sud bude mogao da donese privremenu mjeru koja bi blokirala to glasanje.

Takav scenario bi mogao da počne da se sprovodi već danas, po završetku radnog vremena, pošto je petak neradni dan, te Ustavni sud ne radi do ponedjeljka.