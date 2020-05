Na portalu BHRT-a pratite sve vijesti vezane za epidemiju koronavirusa u našoj zemlji. Najnovije informacije nalaze se na vrhu članka.

 Zaraženi Umrli Oporavljeni BiH 1782 70 755 FBiH 920 33 361 RS 842 35 381 Brčko Distrikt 20 2 13

ZDK: 168 zaraženih u ovom kantonu

Prema posljednjim podacima Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, broj zaraženih na koronavirus u Zeničko-dobojskom kantonu iznosi 168, od čega su 94 slučaja evidentirana na području općine Maglaj.

Nakon što je u pet dana registrovano 77 novozaraženih, jučer je od 180 uzetih uzoraka samo jedan bio pozitivan na koronavirus, a danas je testiran samo jedan uzorak i on je bio negativan.

Broj hospitaliziranih ostao je nepromijenjen u odnosu na jučerašnji dan – 84 zaražena smještena su u depadansu Odjela za infektivne bolesti Kantonalne bolnice Zenica, a 20 težih bolesnika na taj odjel, ali i dalje nema pacijenata na respiratoru.

HNK: Bez pozitivnih slučajeva u zadnja 24 časa

U posljednja 24 sata u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar na COVID-19 testirana su 192 uzorka od čega, u Hercegovačko-neretvanskoj kantonu, nije bilo pozitivnih.

U COVID-19 bolnici se trenutno liječi 15 bolesnika. Od toga 3 bolesnika su na respiratoru i izrazito teškoga kliničkog stanja, a 2 bolesnika su na potpornoj terapiji kisikom. Ostali bolesnici su stabilno bez pogoršanja. Dva bolesnika otpuštena su na kućno liječenje.

FBiH: U posljednja 24 sata troje pozitivno na Covid-19

Stručni savjetnik za odnose s javnošću Federalnog ministarstva zdravstva Zlatan Peršić rekao je kako su u FBiH u protekla 24 testirana 727 uzoraka, od kojih su tri pozitivna na Covid -19.

KS: U protekla 24 sata 173 testiranih na koronavirus, nema novooboljelih

Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, tokom protekla 24 sata u Kantonu Sarajevo izvršena su 173 laboratorijska testiranja na prisustvo koronavirusa.

Nije bilo novih potvrđenih slučajeva infekcije ovim virusom. Ukupan broj oboljelih od zarazne bolesti COVID-19 u Kantonu Sarajevo i dalje iznosi 108.

“Trenutno je hospitalizirano sedam pacijenata. Na bolničkom liječenju u Općoj bolnici se nalaze dvije osobe, a u izolatoriju KCUS-a pet. Nema pacijenata na respiratorima. Jučer je evidentiran oporavak pet osoba, čime ukupan broj oporavljenih u Kantonu iznosi 56, a broj aktivnih slučajeva je 42. Smrtnih ishoda jučer nije bilo”, podaci su iz biltena Zavoda.

Jedan novi slučaj covida-19 u Grudama

U protekla 24 sata u Zapadnohercegovačkoj županiji (ZHŽ) zabilježen je jedan novi slučaj covida-19, a radi se o ženskoj osobi s područja Gruda.

Ukupno je u toj županija registrirano 77 slučajeva covida-19 (Široki Brijeg 59, Grude 14, Posušje 4). Četiri su slučaja završila smrtnim ishodom, 31 osoba je oporavljen, a aktivno su još 42 slučaja.

Nova 22 slučaja zaraze u Republici Srpskoj

U posljednja 24 časa u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske izvršeno je testiranje 638 laboratorijskih uzoraka, a novi virus korona potvrđen je kod još 22 osobe u Republici Srpskoj, navodi se u saopštenju Ministarstva Zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

RS: Dozvoljeno kretanje djeci sa smetnjama u razvoju

Republički štab za vanredne situacije usvojio je Zaključak o dozvoli kretanja na teritoriji Republike Srpske u dane prvomajskih praznika kojim se dozvoljava kretanje djeci sa smetnjama u razvoju u pratnji roditelja, staratelja ili drugog lica, uz obavezno nošenje maske i rukavica.

Ovoj djeci dozvoljava se kretanje od danas do nedjelje, 3. maja, u periodu od 17.00 do 18.00 časova, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose s javnošću.

Novi smrtni slučaj u Republici Srpskoj

U protekla 24 sata u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske je preminuo jedan muškarac kod kojeg je potvrđeno prisustvo novog korona virusa, saopšteno je iz ove zdravstvene ustanove.

Riječ je o sedamdestčetvorogodišnjem pacijentu iz Gradiške, koji je imao više udruženih oboljenja. U Odjeljenju intenzivne njege „Covid 19“ je liječen od 29.4.2020.godine.

Ovo je do sada 35. smrtni slučaj u Republici Srpskoj.

FŠCZ: Počinje trodnevni policijski sat u Federaciji BiH

Federalni štab Civilne zaštite donio je naredbu kojom se za 1. maj zabranjuju okupljanja više od pet osoba na jednom mjestu, a prva tri dana maja u Federaciji BiH bit će uveden policijski sat u trajanju od 22.00 do 5.00 sati.

Starijima od 65 godina i dalje je dozvoljeno kretanje samo ponedjeljkom, srijedom i petkom od 9.00 do 13.00 sati. Takođe, mlađi od 18 godina moći će se kretati samo utorkom, četvrtkom i subotom od 14.00 do 20.00 sati.

Republički štab RS: Ograničenja kretanja tokom prvomajskih praznika

Republički štab za vanredne situacije donio je zaključak kojim se zabranjuje kretanje od petka, 1. maja od 12.00 sati do subote u 05.00 i subote od 12.00 do nedjelje u 05.00, te od nedjelje u 12.00 do ponedjeljka u 05.00.

Građani u Republici Srpskoj ova tri dana moći će se kretati samo od 5 sati ujutro do podneva.