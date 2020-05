Na portalu BHRT-a pratite sve vijesti vezane za epidemiju koronavirusa u našoj zemlji. Najnovije informacije nalaze se na vrhu članka.

 Zaraženi Umrli Oporavljeni BiH 1783 70 758 FBiH 921 33 364 RS 842 35 381 Brčko Distrikt 20 2 13

Nema novozaraženih u Hercegbosanskoj županiji

U Hercegbosanskoj županiji (HBŽ) u proteklih 48 časova nije bilo novih slučajeva zaraze koronavirusom, za Fenu je potvrđeno iz Kriznog štaba civilne zaštite HBŽ-a. Ukupno je u HBŽ-u potvrđen 41 pozitivan slučaj koronavirusa, 36 u Livnu i pet u Tomislavgradu.

Tri osobe iz te županije hospitalizovane su u SKB Mostar, jedna iz Livna i dvije s područja Tomislavgrada, dok su ostali oboljeli na kućnoj izolaciji i većina je bez simptoma. U HBŽ-u je pet osoba izliječeno od covida-19, dok ih je osam u postupku retestiranja.

Brčko: Ukida se mogućnost prekida izolacije zbog odlaska na posao u inostranstvo

Štab za zaštitu i spasavanje Brčko distrikta danas je na telefonskoj sjednici stavio van snage naredbu kojom se domaćim i stranim državljanima omogućava prekid izolacije radi odlaska na posao u inostranstvo. Razlog za takvu odluku jeste zloupotreba naredbe, te povećanje prelazaka na graničnom prelazu i nemogućnost praćenja epidemiološkog stanja.

Sva lica koja uđu u BiH na graničnom prelazu Brčko moraće da provedu u izolaciji 28 dana, od čega 14 u karantinu, ukoliko nemaju uslova za samoizolaciju. Iz Štaba su poručili da neće biti moguće ranije napustiti izolaciju.

TK: Nema novozaraženih u ovom kantonu

Na području Tuzlanskog kantona u posljednja 24 časa na virus korona testirano je 167 uzoraka i svi su bili negativni. Ovo je 18. dan zaredom da na području ovog kantona nema novozaraženih osoba. Od početka testiranja bile su zaraženo 84 osobe, trenutno je pozitivna jedna, dok su ostale izliječene.

ZDK: 168 zaraženih u ovom kantonu

Prema posljednjim podacima Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, broj zaraženih na koronavirus u Zeničko-dobojskom kantonu iznosi 168, od čega su 94 slučaja evidentirana na području općine Maglaj.

Nakon što je u pet dana registrovano 77 novozaraženih, jučer je od 180 uzetih uzoraka samo jedan bio pozitivan na koronavirus, a danas je testiran samo jedan uzorak i on je bio negativan.

Broj hospitaliziranih ostao je nepromijenjen u odnosu na jučerašnji dan – 84 zaražena smještena su u depadansu Odjela za infektivne bolesti Kantonalne bolnice Zenica, a 20 težih bolesnika na taj odjel, ali i dalje nema pacijenata na respiratoru.

HNK: Bez pozitivnih slučajeva u zadnja 24 časa

U posljednja 24 sata u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar na COVID-19 testirana su 192 uzorka od čega, u Hercegovačko-neretvanskoj kantonu, nije bilo pozitivnih.

U COVID-19 bolnici se trenutno liječi 15 bolesnika. Od toga 3 bolesnika su na respiratoru i izrazito teškoga kliničkog stanja, a 2 bolesnika su na potpornoj terapiji kisikom. Ostali bolesnici su stabilno bez pogoršanja. Dva bolesnika otpuštena su na kućno liječenje.

FBiH: U posljednja 24 sata troje pozitivno na Covid-19

Stručni savjetnik za odnose s javnošću Federalnog ministarstva zdravstva Zlatan Peršić rekao je kako su u FBiH u protekla 24 testirana 727 uzoraka, od kojih su tri pozitivna na Covid -19.

KS: U protekla 24 sata 173 testiranih na koronavirus, nema novooboljelih

Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, tokom protekla 24 sata u Kantonu Sarajevo izvršena su 173 laboratorijska testiranja na prisustvo koronavirusa.

Nije bilo novih potvrđenih slučajeva infekcije ovim virusom. Ukupan broj oboljelih od zarazne bolesti COVID-19 u Kantonu Sarajevo i dalje iznosi 108.

“Trenutno je hospitalizirano sedam pacijenata. Na bolničkom liječenju u Općoj bolnici se nalaze dvije osobe, a u izolatoriju KCUS-a pet. Nema pacijenata na respiratorima. Jučer je evidentiran oporavak pet osoba, čime ukupan broj oporavljenih u Kantonu iznosi 56, a broj aktivnih slučajeva je 42. Smrtnih ishoda jučer nije bilo”, podaci su iz biltena Zavoda.

Jedan novi slučaj covida-19 u Grudama

U protekla 24 sata u Zapadnohercegovačkoj županiji (ZHŽ) zabilježen je jedan novi slučaj covida-19, a radi se o ženskoj osobi s područja Gruda.

Ukupno je u toj županija registrirano 77 slučajeva covida-19 (Široki Brijeg 59, Grude 14, Posušje 4). Četiri su slučaja završila smrtnim ishodom, 31 osoba je oporavljen, a aktivno su još 42 slučaja.

Nova 22 slučaja zaraze u Republici Srpskoj

U posljednja 24 časa u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske izvršeno je testiranje 638 laboratorijskih uzoraka, a novi virus korona potvrđen je kod još 22 osobe u Republici Srpskoj, navodi se u saopštenju Ministarstva Zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

RS: Dozvoljeno kretanje djeci sa smetnjama u razvoju

Republički štab za vanredne situacije usvojio je Zaključak o dozvoli kretanja na teritoriji Republike Srpske u dane prvomajskih praznika kojim se dozvoljava kretanje djeci sa smetnjama u razvoju u pratnji roditelja, staratelja ili drugog lica, uz obavezno nošenje maske i rukavica.

Ovoj djeci dozvoljava se kretanje od danas do nedjelje, 3. maja, u periodu od 17.00 do 18.00 časova, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose s javnošću.

Novi smrtni slučaj u Republici Srpskoj

U protekla 24 sata u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske je preminuo jedan muškarac kod kojeg je potvrđeno prisustvo novog korona virusa, saopšteno je iz ove zdravstvene ustanove.

Riječ je o sedamdestčetvorogodišnjem pacijentu iz Gradiške, koji je imao više udruženih oboljenja. U Odjeljenju intenzivne njege „Covid 19“ je liječen od 29.4.2020.godine.

Ovo je do sada 35. smrtni slučaj u Republici Srpskoj.

FŠCZ: Počinje trodnevni policijski sat u Federaciji BiH

Federalni štab Civilne zaštite donio je naredbu kojom se za 1. maj zabranjuju okupljanja više od pet osoba na jednom mjestu, a prva tri dana maja u Federaciji BiH bit će uveden policijski sat u trajanju od 22.00 do 5.00 sati.

Starijima od 65 godina i dalje je dozvoljeno kretanje samo ponedjeljkom, srijedom i petkom od 9.00 do 13.00 sati. Takođe, mlađi od 18 godina moći će se kretati samo utorkom, četvrtkom i subotom od 14.00 do 20.00 sati.

Republički štab RS: Ograničenja kretanja tokom prvomajskih praznika

Republički štab za vanredne situacije donio je zaključak kojim se zabranjuje kretanje od petka, 1. maja od 12.00 sati do subote u 05.00 i subote od 12.00 do nedjelje u 05.00, te od nedjelje u 12.00 do ponedjeljka u 05.00.

Građani u Republici Srpskoj ova tri dana moći će se kretati samo od 5 sati ujutro do podneva.