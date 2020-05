Gost BHRT-a bila je Jelena Rozga. Ona je sa našom Majom Miralem razgovarala uživo putem interneta u emisiji Konačno petak.

Rozga je priznala kako nikada posljednjih godina duže nije bila u Splitu nego sada za vrijeme pandemije.

“Na žalost ne mogu doći do rive, ali imam jednu veliku sreću. Imam balkon koji gleda na more i kada su lipi dana izađem na balkon i pijem kavicu i mozak tako lijepe stvari pravi. Imam nove ideje. Mislim o poslu, novim projektima, kako razveseliti ljude u izolaciji. Veseli me što sam ovdje u rodnom Splitu.”

Jelena Rozga inače svake nedjelje organizuje koncerte putem Instagrama za svoju publiku u 20:00.

Ja nekako volim biti doma, ali volim raditi. Volim biti na bini i pjevati. To je moja ljubav. Fali mi bina i kontakt sa publikom. Ali imam bar te koncerte nedjeljom. Razmišljala sam na koje načine razveseliti publiku. Da napravim i za sebe nešto dobro i da bude dobro i za moju publiku. Tako da radim svake nedjelje jedan koncert. Instagram Live, i to me zaista okupira cijelu sedmicu. Ja se ustvari u tih 45 minuta obraćam cijeloj regiji. Kada sam u BiH znam koje pjesme prolaze tamo, kada sam u Hrvatskoj znam koje pjesme prolaze kod domaće publike i onda sve to miksam i znam šta može proći.”