Na portalu BHRT-a pratite sve vijesti vezane za epidemiju koronavirusa u zemljama regiona. Najnovije informacije nalaze se na vrhu članka.

Srbija ima najveći broj zaraženih. Do sada je u toj zemlji od koronavirusa oboljelo 9.362 lica. Broj smrtnih slučajeva je 189. Do sada se oporavilo 1.426 osoba. U Hrvatskoj je broj zaraženih dostigao 2.088 osoba. Do sad je od posljedica koronavirusa umrlo 77 osoba. Oporavljenih je ukupno 1463.

Srbija: Novih 157 zaraženih, preminule 4 osobe

U Srbiji je u protekla 24 sata registrovano 157 novozaraženih virusom korona od 5.086 testiranih, dok su od posljedica bolesti preminule 4 osobe.

Od početka epidemije u Srbiji je preminulo 189 ljudi, dok su ukupno zaražene 9.362 osobe. Izliječeno je ukupno 1426 osoba.

U Hrvatskoj su tri novozaražene osobe, preminule dvije osobe

U posljednja 24 časa u Hrvatskoj su još tri osobe zaražene koronavirusom, dok su od posljedica virusa preminule još dvije osobe, saopšteno je na današnjoj konferenciji za novinare Nacionalnog štaba civilne zaštite. Oporavljenih je ukupno 1463.

Od sljedećeg ponedjeljka na snagu stupaju nove mjere popuštanja epidemioloških mjera, nakon što nije došlo do povećanja broja zaraženih od prošlog ponedjeljka, kada su otvorene prodavnice koje ne prodaju osnovne, prehrambene namirnice, te djelomično pokrenut javni i međugradski prijevoz i proveden niz drugih mjera ublažavanja borbe protiv epidemije.

Danas na snagu stupa odluka o otvaranju vjerskih objekata, dozvola vjerskih okupljanja uz pridržavanje strogih epidemioloških mjera, dok će u sljedeći ponedjeljak, kao sljedeća faza popuštanja mjera, biti pokrenut i javnozdravstveni sistem.

Pet novooboljelih i još jedan preminuli u Sloveniji

U Sloveniji je u zadnja 24 sata s 720 testiranja potvrđeno pet zaraza koronavirusom, čime je broj ukupno zaraženih povećan na 1439, a još jedan inficirani je umro, pa broj preminulih sada iznosi 94, objavila je u subotu slovenska vlada.

Hrvatska donira susjedima 160.000 eura vrijednu opremu za borbu protiv pandemije

Hrvatska Vlada preko Ministarstva vanjskih i europskih poslova (MVEP) donirala je Bosni i Hercegovini, Albaniji i Crnoj Gori medicinsku i drugu opremu u vrijednosti od 1,2 milijuna kuna (160.000 eura) za borbu protiv pandemije Covida-19.

U Crnoj Gori bez novih slučajeva zaraze

U Crnoj Gori je tokom noći analizirano 117 uzoraka i virus korona nije potvrđen, saopštio je Institut za javno zdravlje.

Prema podacima Instituta, trenutno je u Crnoj Gori oboljelo 75 ljudi.

Od virusa korona u Crnoj Gori do sada su oboljele 322 osobe, a oporavilo se 240 ljudi.

Na Kosovu sedam novih slučajeva zaraze, 27 oporavljenih od COVID-19

Nacionalni institut javnog zdravlja Kosova saopštio je da je potvrđeno još sedam slučajeva zaraze koronavirusom, dok je testiran 221 uzorak sumnjiv na koronavirus.

Takođe, 27 pacijenata je izlečeno, pa se broj izlečenih povećao na 298.

Do danas su testirana 7.644 uzorka sumnjiva na koronavirus, od kojih je 813 bilo pozitivno, uz 22 smrtna slučaja.

U Sjevernoj Makedoniji umrlo je do sad 81 lice od zaraze koronavirusom. Broj izliječenih popeo na 807. Ukupan broj dijagnistikovanih pacijenata je 1.494.